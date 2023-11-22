На Львовщине таможенник стал "волонтером" и выезжал в Польшу на закупки (фото)

По информации следствия, с помощью поддельных документов мужчина пять раз незаконно выезжал из Украины.

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Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрение львовскому таможеннику, который с помощью поддельных документов выезжал за границу. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что мужчина работает инспектором таможенного оформления таможенного поста "Рава-Русская". По информации следствия, он неоднократно выезжал из Украины во время действия военного положения в своих частных целях. Для беспрепятственного пересечения границы он воспользовался услугами знакомого.

Помог инспектору беспрепятственно пересекать границу его сообщник. В частности, он подделал ходатайство во Львовскую ОГА, в котором отмечалось, что подозреваемый будет перевозить гуманитарную помощь для военных.

Фото: державне бюро розслідувань

Фото: державне бюро розслідувань

Уже на основании фиктивного документа Львовская областная военная администрация выдала в апреле мужчине 30-ти дневное разрешение на выезд за границу. В ГБР говорят, что на основании этого разрешения таможенник дважды выезжал из Украины в Польшу.

Также львовский таможенник покидал Украину в августе. Сообщается, что он вместе со своим товарищем обратился в благотворительный фонд, чтобы их оформили водителями фонда. По этой схеме мужчина трижды выезжал за границу.

За содеянное таможенник может быть заключен на 7 лет. Суд назначил мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 187,8 тыс. гривен. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, недавно ГБР задержало дезертира, который скрывался в Харькове и призвал правоохранителей себя ловить. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Также в украинской службе безопасности сообщили 20 ноября, что задержали злоумышленников, которые помогали военнообязанным мужчинам незаконно пересекать границу Украины. В месяц подозреваемые на незаконной схеме зарабатывали около 100 тыс. долларов.