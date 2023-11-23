"Быть одному из первых!" – Вадим Друмов. Как уникальный продукт от Hillel IT School трансформирует поиск работы для студентов

Объективно вакансий стало меньше, а кандидатов нет. Как уникальный продукт школы трансформирует поиск работы студентов, рассказывает Вадим Друмов, СЕО и сооснователь Hillel IT School. На школьной платформе они создали раздел по трудоустройству, где у пользователя всегда под рукой и в максимально удобном формате: автоматический конструктор резюме, единая база вакансий, быстрый фидбек менеджеров по трудоустройству и т.д.

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"Ты можешь быть лучшим в группе, с классным английским и крутыми проектами, но если ты 90-й в списке на собеседование, до тебя просто могут не дойти, – акцентирует руководитель Hillel IT School Вадим Друмов.

В трудоустройстве вы, ваша скорость и реакция на вакансию имеет значение. И это касается как джунов, так и специалистов с опытом. Вот почему мы хотим помочь студентам быть одними из первых в этом деле. Для этого и создали целый комплекс нужных инструментов на нашей образовательной платформе LMS – раздел "Поиск работы".

Представьте, что вам не нужно мониторить десятки сайтов компаний и соответствующие площадки по трудоустройству. Вы получаете доступ к единственной базе актуальных вакансий в одном разделе в удобном формате. Вы только выбираете интересующее вас направление. К примеру, только по направлению SMM было загружено на наш ресурс более тысячи вакансий. А сколько времени потратил пользователь, чтобы получить такой пул информации?

Что мы взяли на себя, чтобы студент смог сэкономить свое время? Одно из не любимых и даже стрессовых дел для большинства – это создание резюме.

По факту Резюме – это личное коммерческое предложение. Как человеку сделать его максимально качественным и не тратить на это много времени и усилий? Для этого мы и создали генератор резюме. Благодаря нему весь процесс может занять всего несколько минут, поскольку большинство данных заполняется автоматически. Система дает подсказки по оформлению, позволяя создавать соответствующее резюме за несколько кликов.

Мы знаем, как работают рекрутеры и на что они обращают внимание в первую очередь. Ведь эксперт через несколько секунд определяет подходит ли кандидат. И, поверьте, это не слова в первых строках "коммуникабельный" и "стрессоустойчивый". Наш генератор резюме мы как раз сделали, основываясь на потребностях рынка. Еще один дополнительный сервис – быстрый фидбек наших менеджеров по трудоустройству, которые помогут доработать документ.

Таким образом, мы максимально сократили путь отклика. То, что раньше могло занимать несколько дней, теперь вкладывается в несколько минут. Ведь у студента в его личном кабинете теперь все готово, чтобы первым отреагировать на вакансию. Достаточно просто сделать несколько кликов в приложении, которое всегда под рукой.

И да, теперь этот продукт мы сделали доступным абсолютно для всех.

Зачем это все?

Мы понимаем насколько много нужно учесть студенту и в каком постоянном пуле информации и нагрузки он крутится — обучение, поиск работы и т.д. Мы постоянно усовершенствуем нашу платформу Hillel LMS. Еще пять лет назад мы создали целую экосистему, где всегда под рукой записи видеозанятий, все учебные материалы и общение с преподавателями, одногруппниками и т.д. И продолжаем пополнять ее разными полезными и уникальными инструментами. Это общедоступные приложения для iOS и Android. Ведь убеждены, что подобный подход поможет студентам максимально удобно и эффективно получать знания и раскрывать свои возможности.

Приложение на iPhone: https://bit.ly/3QLXWv6

Приложение на Android: https://play.google.com/store/apps/de…