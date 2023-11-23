В Киеве напали и ограбили предпринимателя: украли 2 млн гривен, — полиция (фото, видео)

По информации следствия, подозреваемые несколько дней следили за мужчиной и изучали его маршруты.

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Киевская полиция задержала злоумышленников, которые в начале ноября напали на предпринимателя и украли у него 2 млн гривен. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, нападение произошло в Подольском районе Киева возле дома мужчины, когда он выходил с сумкой с деньгами.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Потерпевшего затолкали в подъезд, распылили в глаза слезоточивый баллончик и приковали наручниками. Сумку с 2 млн гривен подозреваемые забрали с собой. Чтобы не быть уличенными после содеянного злоумышленники передвигались по Киеву и несколько раз меняли общественный и частный транспорт

Как установило следствие, нападение на предпринимателя заказала 38-летняя киевлянка. Для ограбления она привлекла своего мужа и еще одного человека. В частности, один из мужчин уже ранее привлекался к ответственности за убийство и разбойное нападение.

Сообщается, что за потерпевшим следили несколько дней и изучали его маршруты. После совершенного нападения все похищенные деньги они распределили между собой.

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к нападению. В помещениях подозреваемых правоохранители изъяли наручники, газовый баллончик, телефоны и гранату. За совершенное нападение им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 17 ноября на журналиста издания "Украинская правда" совершили нападение во время съемок. Из-за травм мужчина обратился в медучреждение, а полиция начала уголовное производство.

Также 1 ноября сообщалось, что в Киеве судили мужчину, который напал на несовершеннолетнюю волонтерку. За содеянное его на 6 лет и 8 месяцев посадили в тюрьму.