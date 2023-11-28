Обесточенные села и перекрытые трассы: ГСЧС и энергетики еще ликвидируют последствия непогоды (фото)

Профильные службы и синоптики предупреждают, что стихия может вернуться, поэтому расслабляться не стоит.

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В Украине из-за непогоды, которая характеризовалась порывистым ветром и сильными снегопадами, по состоянию на вечер 27 ноября остаются обесточенными 882 населенных пункта в 12 областях. Об этом сообщило Министерство энергетики.

"Аварийно-восстановительные бригады продолжают работать в усиленном режиме. Генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Плановых отключений бытовых потребителей не предвидится. Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая", — говорится в сообщении.

Ситуация с электроснабжением

По данным Минэнерго по состоянию на 20:22, наибольшее количество обесточенных населенных пунктов насчитывается: в Одесской области — 313 (около 110 тысяч потребителей) и на Николаевщине — 151 населенный пункт (32,1 тысячи потребителей).

Кроме того, ситуация по областям выглядит следующим образом:

Винницкая — все потребители, которые были обесточены из-за погодных условий, уже со светом;

Днепропетровская — из-за сильной метели без света остаются 8 населенных пунктов, среди которых 3 — частично (всего 150 потребителей);

Донецкая — из-за непогоды и боевых действий нет электроэнергии в 26 населенных пунктах (6,8 тысячи потребителей). Энергетики уже вернули свет в 140 населенных пунктов и запитали около 100 тысяч точек учета. Без электроснабжения остаются 154 населенных пункта (131,4 тысячи потребителей);

Запорожская — остаются обесточенными 2 населенных пункта (280 абонентов). Восстановлено электроснабжение в 120 населенных пунктах (23,8 тысячи потребителей);

Киевская — остаются обесточенными 15,8 тысячи клиентов. Планируется вернуть свет большинству до начала комендантского часа;

Кировоградская — отключено 9 населенных пунктов (984 пользователя). Однако ситуация с ремонтами осложняется из-за состояния дорожного покрытия;

Полтавская — отключен 21 населенный пункт (4,5 тысячи абонентов). Планируется восстановить электроснабжение для большинства потребителей до начала комендантского часа;

Сумская — остаются обесточенными 23 населенных пункта (2,3 тысячи пользователей);

Тернопольская — все абоненты, которые оставались без света в результате непогоды, уже заживлены;

Харьковская — потребители, которые были без электроснабжения из-за непогоды, запитаны. Однако без электроэнергии из-за боевых действий остаются почти 17 тысяч абонентов;

Херсонская — из-за непогоды остаются без света 8 населенных пунктов;

Хмельницкая — все отключенные из-за осложненных погодных условий абоненты уже со светом;

Черкасская — полностью обесточены 29 населенных пунктов, среди которых 12 — частично (всего 10,5 тысячи абонентов);

Черновицкая — обесточенные в результате порывов ветра населенные пункты уже с электроснабжением;

Черниговская — остаются обесточенными 33 населенных пункта (4,9 тысячи потребителей).

В столице все потребители имеют электроснабжение, однако Киев находится в сложных погодных условиях II (оранжевого) уровня опасности.

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Ликвидация последствий непогоды ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что по состоянию на 20:01 27 ноября отбуксировали 1233 транспортных средства, убрали 164 дерева.

"По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Перекрыто движение транспорта на 10 автодорогах: в Николаевской (7), Одесской (2) и Кировоградской (1) областях. На автодорогах запрещено движение тяжеловесных транспортных средств в Черкасской (2) и Одесской (1) областях", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Как отмечает ГСЧС, Украина, Молдова, Болгария и Румыния — наиболее пострадавшие от циклона страны.

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Стоит отметить, что в Киеве действительно с самого утра 27 ноября бушевала непогода. Властям пришлось объявить II уровень опасности из-за ветра со скоростью 22 метра в секунду и сильного снегопада. В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и в целом обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Ситуация контролируемая.

К помощи пострадавшим также были привлечены бойцы Национальной гвардии. Они оказывают помощь ГСЧС и вместе с ними справляются с последствиями. Для расчистки снежных заносов, буксировки застрявшей техники и эвакуации граждан используется военная техника.