300 млн на "Армию дронов": проект Метинвеста с браслетами из стали "Азовстали" получил главную награду EFFIE Awards

Из последней довоенной партии стали с легендарного комбината изготовили 100 000 уникальных браслетов.

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Украинская комиссия международной награды в области рекламно-маркетинговых коммуникаций Effie Awards назвала агентства и лучшие проекты в 2023 году. Главный приз получил проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" — браслеты, изготовленные из стали "Азовстали", которые были произведены в ограниченном количестве и все средства от продажи которых — более 300 миллионов гривен — были направлены на "Армию дронов". Об этом сообщает "Телеграф".

Этот проект создало агентство Gres Todorchuk для фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы Метинвест. Идея возникла осенью 2022 года, на тот момент весь мир знал об "Азовстали" — последней крепости Мариуполя. Для каждого украинца название комбината стало символом мужества и несокрушимости защитников Украины.

Из последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь", предоставленной Группой Метинвест, изготовили 100 000 уникальных браслетов. Они были распроданы в 44 страны мира, они появились у мировых общественных деятелей, политиков и звезд. В помощь Украине собрали более 300 млн грн.

Участие Метинвеста в проекте "Азовсталь. Символ несокрушимости" было частью миллиардной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. С начала войны Группа Метинвест перечислила в помощь Силам обороны Украины более 2 млрд грн, которые пошли на закупку и производство десятков тысяч единиц оборудования для ВСУ — от бронежилетов и мобильных бункеров до тепловизоров, автомобилей и макетов техники.

"Это признание — не о проекте или партнерах. Это еще одно подтверждение, что "Азовсталь" — один из новых символов для каждого украинца и даже для иностранцев. Символов, которые через много лет станут олицетворением нашей победы над агрессором в этой войне. Поэтому я не удивился, что в Украине и за ее пределами нашлось так много желающих получить свою долю стали с легендарного комбината, и теперь жюри Effie Awards отметило проект главной наградой, хотел бы поблагодарить наших партнеров из UNITED24, Gres Todorchuk и других за реализацию проекта. Со своей стороны, мы продолжим активно поддерживать Силы обороны Украины и стоять плечом к плечу с нашими защитниками столько, сколько потребуется", — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" стал возможным благодаря сотрудничеству Группы Метинвест, UNITED24 и Gres Todorchuk. Дизайн браслетов разработал ювелирный дом SOVA, "Новая почта" обеспечила доставку, а Rozetka – продажу браслетов.