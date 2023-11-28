Аграрии ожидают содержательный ответ президента на петицию об отсрочке увеличения лимитов на покупку земли в 100 раз, — СМИ

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В рекордно сжатые сроки петицию ВАР к президенту Украины об отсрочке увеличения в 100 раз лимитов на продажу с/х земель "в одни руки" подписали более 25 000 украинцев. В условиях войны, когда мирные массовые собрания и протесты запрещены, электронные петиции остались единственной возможностью прямой коммуникации общества с руководством государства. Об этом сообщается на сайте Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР), передает OBOZ.

27 ноября во время пресс-конференции Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР) призвала Владимира Зеленского как можно быстрее рассмотреть их обращение. Аграрии отметили, что ожидают получить от президента именно содержательный ответ — считает ли он необходимым в условиях войны увеличивать лимит на покупку земли "в одни руки" со 100 га до 10 000 га. Учитывая огромное значение этого вопроса для страны в целом, аграриям важна позиция именно президента, как главы государства.

ВАР призвала Владимира Зеленского учесть позицию всех участников рынка и внести в Верховную Раду соответствующие законодательные инициативы: отсрочить увеличение лимитов на продажу земли с 1 января 2024 года на время войны и на два года после ее завершения.

Андрей Дикун

По словам главы ВАР Андрея Дикуна, средний агробизнес не против земельной реформы и присутствия на рынке юридических лиц, но аграрии против увеличения в условиях войны лимитов на продажу земли "в одни руки" с нынешних 100 га до 10 000 га.

"Активное голосование за петицию указывает на то, насколько эта проблема сейчас болезненна для аграриев. У среднего и малого бизнеса, который производит 60% агропродукции, нет средств покупать землю. В условиях низких цен на агропродукцию, логистических проблем со сбытом, нехватки финансовых ресурсов и рабочей силы из-за войны, аграрии не имеют возможности выступить полноценными участниками земельного рынка. До этого мы обращались в Минагрополитики, в Кабмин, Аграрный комитет ВРУ с просьбой отсрочить увеличение лимитов на покупку земли, но поддержки не услышали. Именно поэтому вынуждены сейчас обращаться к президенту Украины", — отметил Андрей Дикун.

Николай Пивовар

По словам Николая Пивовара, директора ЧП "Андреевка" из Харьковской области, большинство агропредприятий сейчас работают в убыток, даже при наличии кредитования.

"Аграрная отрасль не может работать в рамках нововведений в земельном законодательстве, которые предусмотрены с 1 января 2024 года. Агробизнес работал в неплохих условиях, когда разрабатывали земельную реформу, но война внесла коррективы. Во время военного положения не может быть такого рынка, чтобы продавать по 10 тыс. гектаров. Кроме того, что аграрии финансово помогают ВСУ, агросектор очень закредитован. Мы благодарны Правительству за льготное государственное кредитование, но еще год работы в убыток, и отрасль обанкротится", — сказал он.

Александр Могилевцев

В приоритете государства, кроме первоочередной Формулы мира, должна быть разработана программа развития села и поддержки оккупированных и деоккупированных территорий. На этом отметил Александр Могилевцев, аграрий-военнослужащий, владелец оккупированного хозяйства в Запорожской области.

"Наше хозяйство, которое развивалось 30 лет, оккупировано, национализировано и разграблено рф. На восстановление нужно будет время и ресурсы. До конца войны, рынок земли точно не ко времени. На сегодня отсутствуют условия, при которых украинские фермеры могут развиваться. Кто-то проливает кровь за землю, а кто-то готовится ее покупать. Где патриотизм, национальные интересы, где равные условия с олигархами, где финансовая поддержка агросектора, где программа разминирования? Считаю, что пока идет война о продаже земли не может быть и речи. Зато нужны программы развития села, программы развития глубокой переработки, финансовые возмещения деоккупированным и разграбленным предприятиям".

Алла Стечишин

По словам Аллы Стечишин, руководительницы ФХ "Калина Лошнивская", что на Тернопольщине, увеличение лимитов до 10 тыс. га заставит аграриев переориентироваться с помощи армии на поиск финансовых возможностей для приобретения земли.

"Аграрии объединяются и максимально помогают ВСУ. Каждое предприятие в своем районе поддерживает мобилизованных работников. В частности, мое предприятие ежемесячно выделяет более 500 тыс. грн на помощь армии. Когда начнется распродажа по 10 000 га земли, аграрий должен будет защитить свой бизнес — купить землю, где он проработал всю жизнь, чтобы ее не купил кто-то другой. Какие будут приоритеты — помочь ВСУ или купить земельный участок? А какая у нас всех сегодня общая цель? — ускорить победу и вернуть наших ребят живыми!", — акцентировала Алла Стечишин.

В ВАР заявили, что агросектор ожидает публичного ответа президента и надеется, что глава государства поддержит отрасль, которая работает ради продовольственной безопасности и победы.