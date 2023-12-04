За остановкой "Укрнафтобуриня" может стоять Злочевский, - нардеп

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Ситуация с отменой через суд лицензии государственной компании "Укрнафтобуриня" на добычу газа на Сахалинском месторождении напоминает тонкую продуманную комбинацию. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета ТЭК Верховной рады Алексея Кучеренко.

"Ну задумайтесь: "национализировать" компанию "Укрнафтобуриня", которая добывала там до 1 млрд кубов газа, отдать ее в полное управление полностью государственной "Укрнафте" с очень мутной системой управления со стороны государства, заявить об эффективном управлении этим активом и затем… проиграть суд по лицензии — что бы что?!", — спрашивает парламентарий.

При этом нардеп назвал возможную причину этого чрезвычайного, по его мнению, "события, имеющего право на существование".

"Возможно, руководитель "Укрнафты" даже до конца не понял, что происходит — "в темную", так сказать. Из-за остановки добычи газа на крупном Сахалинском месторождении Украина недосчитается 1 миллиарда кубов голубого топлива. А за газовой диверсией против Украины стоит экс-министр и магнат" времен Януковича Николай Злочевский", — отметил избранник со ссылкой на информированные источники.

"Похоже господин Злочевский не только откупился от уголовной ответственности, но и наладил новые бизнес-связи с представителями власти, которые позволят ему не только компенсировать вынужденные расходы на недавнее соглашение с НАБУ, но и заработать новое огромное состояние из-за новой коррупционной схемы", — продолжает нардеп. — Дело в том, что после отмены "Укрнафтобуриня" судом лицензии на добычу, законодательный механизм предусматривает исключительно продажу ее через новый биржевой аукцион, а это не один и не два месяца, а затем длительный процесс бурения новых скважин или договариваться с экс-собственниками или управителем УНБ по продаже существующей инфраструктуры, но есть в законодательстве некоторые пробелы, когда лицензию можно передать по упрощенной процедуре, компании, которая уже осуществляет добычу на граничащей площади с участком, или осуществляла ее исследование, а недалеко от "Сахалинского" осуществляет добычу. "Бурисма", принадлежащая недавно снятому с розыска экс-министру беглецу. И если он получит таким образом отмененную лицензию, то станет крупнейшим газодобытчиком в стране".

Кучеренко также добавил, что для захвата Сахалинского месторождения (после отмены действующего спецразрешения УНБ) достаточно лишь решения Госгеонадра об удовлетворении заявления недропользователя о внесении изменений в его действующее спецразрешение на добычу углеводородов в связи с расширением границ участка недр на близлежащий участок не более чем на 50% и при трех условиях:

- наличие протокола ГКС (об изученных залежах выходящих за пределы участка и находящихся на смежном участке);

- смежный участок не передан в пользование;

- смежный участок не выставлен на аукцион.

"Вероятно, без содействия высшего руководства государства и руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого, судебного решения об аннулировании лицензии не состоялось бы. И теперь понятна реальная цель забрать "Укрнафтобуріння" у АРМА, потому что уволенные наспех юристы УНБ никогда бы не допустили вынесения этого судебного решение", — подытожил нардеп.

Напомним, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.