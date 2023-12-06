Auchan Україна отримала перемогу в номінації "Економний кошик року" премії "Вибір країни"

Аналітичний центр "Вибір країни" провів ексклюзивне дослідження маркетів з найдешевшим споживчим кошиком і в номінації "Економний кошик року" перемогу отримала компанія Auchan Україна. Визначення було проведено серед категорій товарів, які закривають базові потреби кожного українця у харчуванні, гігієні та прибиранні.

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"Економний кошик року" являє собою набір із 51 виду товарів у 6 категоріях, відібраний шляхом дослідження серед споживачів. Під час порівняння обиралися найдешевші товарні позиції кожного виду, представлені в магазинах роздрібної торгівлі. Дані про ціни на товари були взяті з офіційних інтернет-магазинів мереж, а за їх відсутності з ресурсу zakaz.ua.

Для аналізу експерти Аналітичного центру "Вибір Країни" обрали 12 найбільших торговельних мереж України. Здійснивши експертне дослідження та провівши загальний рейтинг, розрахований як сума всіх цін на товари з набору "Економний кошик року" переможцем визнана компанія Auchan Україна, посівши перше місце з найнижчим чеком на обраний набір товарів.

"Auchan Україна — це французький рітейлер, представлений на національному ринку 15 років. З початку повномасштабного вторгнення абсолютним пріоритетом Auсhan Україна стала безпека українців. В першу чергу фізична безпека, тому серед іншого й рішення кожного разу зачиняти магазині під час тривог. Але також і безпека економічна, як бізнесу, так і клієнтів. Ми прийняти рішення захищати купівельну спроможність українців, зосередити всі зусилля на тому, щоби кожна українська родина мала можливість добре харчуватися, не відмовляючись від звичних продуктів через ріст цін в цей важкий час. Тому нам дуже важлива перемога саме у номінації "Економний кошик року", адже він відображає нашу стратегію та є відзнакою успішної роботи усіх команд" — коментує Марта Труш Генеральний директор Auchan Україна.

Аналітичний центр відзначає, що Auchan Україна є соціально відповідальним бізнесом, має вагомі переваги на ринку у своїй сфері, широкий асортимент товарів, дотримується високих стандартів якості в роботі та заслуговує на довіру, що підкріплена експертним аналізом.

"Аналітичний центр Вибір Країни захоплюється тим, як український бізнес проявляє себе сьогодні, і один із яскравих прикладів клієнтоорієнтованість – це Auchan Україна. "Економний кошик" – це унікальна пропозиція, що розроблена на основі дослідження потреб українців та дозволяє придбати в одному місці все необхідне за найнижчою ціною. Аналогів такій пропозиції на ринку не має, що підтверджено нашим дослідженням цін на товари, які закривають базові потреби, у 12 мережах маркетів в Україні. Auchan Україна – взірець сфери та того, як бізнес працює задля добробуту українців", — Лірник Руслан, генеральний директор Аналітичного центру "Вибір Країни"