Метинвест Ахметова спроектирует стальной квартал для восстановления Бахмута

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"Метинвест-СМЦ", сбытовая компания Группы "Метинвест" Рината Ахметова, бесплатно разработает концепцию восстановления разрушенного россиянами квартала в Бахмуте по проектам "Стальной мечты". Это второй после Мариуполя город, который согласился восстанавливать жилье с использованием prefab-решений — технологии, в которой используются предварительно изготовленные на заводах стальные элементы сооружений. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Степень разрушения зданий в городском квартале "Юбилейный" оценивается в 70%. На территории площадью 85,7 га проживало более 17,5 тысячи человек. В квартале расположены 94 жилых дома на 5-10 этажей, пять детских садов, две школы, кинотеатр и универсам.

Концепция восстановления квартала будет разрабатываться на основе проектов "Стальной мечты" с соблюдением всех требований градостроительства и безбарьерности, и будет соответствовать современным мировым тенденциям. Презентация концепции планируется в конце февраля 2024 года.

"Бахмут пережил одну из самых длительных и ожесточенных битв в этой войне. Город получил огромные повреждения, но мы верим, что в него обязательно вернется мирная жизнь. Лучшее решение — думать о восстановлении уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Метинвест готов поставлять для восстановления сталь, а мы — предоставить весь наш опыт и экспертизу, чтобы после победы можно было сразу начинать строительство", — заявила Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора "Метинвест-СМЦ".

Напомним, в мае 2023 года "Метинвест-СМЦ" представил концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы. По этим проектам можно создавать жилую застройку (дома на 1-8 этажей, общежития, гостиницы), социальную инфраструктуру (школы, детсады, амбулатории), и инфраструктурные объекты (паркинги, спорткомплексы и подземные укрытия).

Проекты содержат полный пакет документов — смету, графики строительства, планировку, технические решения. Их отличает экологичность, модульность, инклюзивность и скорость строительства.