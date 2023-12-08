Українка "Червона Калина" — перша в Україні настоянка з натуральним смаком ягоди Червоної Калини

Нам вдалося передати її приємний та неповторний смак та зробити такою ж питкою, як і чиста, біла горілка.

Related video

Калина — справжня українська традиційна ягода, яка здавна вважалася символом любові, щастя, краси та поваги. Цілу осінь та зиму палають рубіновим намистом на калині яскраво-червоні плоди. А якщо уважно подивитись на кісточку, вийняту з ягоди, то можна побачити, що вона нагадує маленьке серце.

Калина символізує незламність духу в боротьбі за незалежність рідного краю, благородний порив виборювати свободу й людську гідність. Плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя в боротьбі за Україну.

Також Калина — це символ рідної землі, батьківського краю, хати, який входить у нашу свідомість із маминої колискової. Це той символ, що і пам’ять людську береже, нагадуючи про милі краї, і символ безсмертя, невіддільний від життя.

Калина — це наша Україна. Вона уособлює той наймиліший серцю куточок землі, де ми народилися .

Без образу калини не можна уявити собі пісенної народної творчості. Не злічити барвистих та милозвучних пісень про цю ягоду, найвідоміша з них — "Ой у лузі червона калина"

Вишуканий напій з гармонійним, ледве терпким смаком та приємним ароматом калини може бути як самостійним напоєм, так і коктейльною базою. Напій має міцність 37,5 % та п’ється дуже легко, навіть без закуски.

ПРИКЛАД СМАЧНОГО КОКТЕЙЛЮ:

60 мл горілки з калиною;

30 мл свіжого лимонного соку;

30 мл цукрового сиропу ;

60 мл газованої води;

кілька шматочків льоду та скибочки лимону для прикраси.

Пиття настоянки "Червона Калина" може стати справжнім ритуалом який сподобається кожному чоловікові, сповненому національною гордістю та любов’ю до української культури.

Перед улюбленою стравою пара чарок Червоної калини налаштують ваш настрій саме так, як треба . Продовжувати можна практично з будь-якими стравами української та європейської кухні, в цьому і є головна унікальність цієї горілки, її приємний калиновий присмак доповнить вашу страву. Червона Калина не набридає, після кількох чарок, як більшість смакових горілок, вона дуже легко пьється в довгу, але споживати її треба також відповідально.

"Подібні горілки-символи, як Ураїнка, є в різних країнах, наприклад: у фінів — горілка Фінляндія, у датчан — Danzka. Саме тому ми ставили собі за мету створення колоритного та якісного продукту, що асоціюватиметься з нашою державою та формуватиме образ, широко відомий як для споживачів України, так і в усьому світі. Українка Червона Калина — ще один крок для популяризації Української горілки у світі", — Черток Фелікс Борисович, співвласник Торгового Дому "АВ".

Отже, дуже приємно, що не зважаючи на умови війни, відомий український виробник зробив горілку , яка повністю виправдовує свою назву, як в емоційному сенсі, так і в сучасному горілчаному смаку. Спробуйте та переконайтесь — горілка Українка "Червона Калина" кращий зразок того, що наша горілчана галузь може дати світу.

Самобутна, смачна та питка — настоянка Українка "Червона Калина".

Ексклюзивним дистриб'ютором горілки Українка, на території України є Торговий дім АВ – він є сильним та досвідченим дистриб’ютором алкогольних брендів високої якості в Україні, з перевіреною часом репутацією, виконуючи свої обов’язки навіть в умовах війни. Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів Villa UA, ADJARI, HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я