Защита от военных рисков для украинского бизнеса: все о выгодном предложении от "ИНГО"

"ИНГО" предлагает обезопасить имущество для среднего и малого бизнеса. Предприниматели теперь могут получить возмещение ущерба, если их застрахованные объекты пострадают в результате воздушных атак или диверсионных действий врага на украинской территории, расположенной не ближе 100 км от столкновения.

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Страховая компания "ИНГО" расширяет защиту от военных рисков для украинского бизнеса. На протяжение 2022-2023 годов компания вводит новые страховые возможности для различных видов страхования и категорий клиентов.

Согласно новым условиям, "ИНГО" предлагает страхование имущества для среднего и малого бизнеса. Предприниматели теперь могут получить возмещение убытков, если их застрахованные объекты пострадают в результате воздушных атак или диверсионных действий врага на украинской территории, расположенной не ближе 100 км от линии соприкосновения. Уже сегодня можно застраховать объекты на сумму до 20 млн. грн.

Для получения страховой выплаты предприятиям нужно будет представить стандартный перечень документов и письменное заявление в правоохранительные органы относительно уголовного преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" и соответствующую копию выписки из ЕРДР по этой же статье.

Руководство компании отмечает, что в международной практике риск войны в обычных имущественных договорах считается форс-мажором и страховые выплаты не предусматриваются. Однако "ИНГО" предоставляет защиту от событий, вероятность наступления которых высока, учитывая нынешнюю ситуацию в Украине.

Директор департамента андеррайтинга СК "ИНГО" Андрей Семченко отметил: "Войны с такой интенсивностью обстрелов и масштабов разрушений в XXI веке мир еще не видел. Поэтому перестраховщики пока не проявляют выраженного желания страховать имущество от военных рисков из Украины, хотя и переговоры до сих пор ведутся".

Несмотря ни на что, "ИНГО" уже сегодня готова предложить выгодные условия страхования для предприятий, используя собственные компетенции и статистику. Ранее компания объявляла о защите от военных рисков в других видах страхования, таких как страхование грузоперевозок (как морских, так и наземных), КАСКО, медицинское страхование, страхование от несчастного случая, страхование посевов на полях, жилья физических лиц и т.д. и планирует дальнейшее расширение этого перечня.

"Мы понимаем социальную значимость нашей функции — помогаем людям и компаниям выходить из сложных ситуаций, которые добавляет нам агрессия России", — заключил Андрей Семченко.