Украина полностью заменила поставки из РФ запчастей к атомным реакторам

Related video

Украина полностью отказалась от поставок запасных частей для атомных реакторов из Российской Федерации и смогла заменить их собственным производством или производством в странах-партнерах. Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона "Единые новости", передает Интерфакс-Украина.

"Когда началась военная агрессия России, мы полностью отказались от поставок из этой страны и заместили это собственным производством или производством в наших странах-партнерах", — сказал Котин в эфире национального телемарафона "Единые новости" в четверг вечером.

"Вот один пример — вкладыши для реакторов ВВЭР-440, которые производились только в России. Вместе с нашим американским партнером Westinghouse мы нарушили монополию России на производство топлива для таких реакторов, но, кроме этого, нужны еще и вкладыши. И теперь мы их можем производить", — добавил глава НАЭК.

Кроме того, он отметил, что Украина стоит на пути развития технологии малых модульных реакторов, и это также связывается с концепцией создания украинского хаба ядерных технологий, к чему стремится "Энергоатом".

"Мы внимательно отслеживаем технологии ММР всех ведущих компаний, со многими есть меморандумы и мы планируем подписывать соглашения по строительству в Украине заводов по производству компонентов для таких реакторов", — отметил он.

По словам Котина, ММР — это перспективное направление и впоследствии хаб ядерных технологий, который "будет поставлять и мощности, и электроэнергию, и оборудование, и компоненты для ММР другим странам".

Как сообщалось, в апреле 2023 года "Энергоатом" и Holtec подписали соглашение о строительстве завода по изготовлению компонентов для ММР. Документом был задекларирован план установки до 20 реакторов SMR в Украине.

Украина в сентябре 2023 года впервые осуществила загрузку ядерного топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440 Ровненской АЭС. Американское топливо будет работать в активной зоне реактора с российским, с последующим его полным замещением.

Изначально проект начала эксплуатации топлива Westinghouse планировали запустить в 2025 году, но после начала полномасштабной российской агрессии удалось существенно сократить сроки производства этого топлива в Швеции.

Таким образом, "Энергоатом" стал первой в мире энергогенерирующей компанией, эксплуатирующей реакторы советского дизайна, которая реализовала проект по диверсификации ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.