Смертельный обвал стены в Киеве: в ГСЧС и депутатка Киевсовета поделились новыми деталями

По данным спасателей, случилась трагедия на улице Лютеранская. Депутатка Ксения Семенова заявила, что жители столицы регулярно обращаются с просьбами отремонтировать подобные сооружения, но вопрос все еще не решился.

Related video

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали инцидент с обвалом опорной стены в центре Киева. Об этом рассказал спикер ведомства Александр Макушенко в комментарии "РБК-Украина" 11 декабря.

По его словам, трагедия произошла на улице Лютеранская, 4, что в Печерском районе столицы. В результате погиб человек, а еще один получил ранение и был госпитализирован в больницу.

Важно

В Киеве остановили движение поездов метро на оживленном участке из соображений безопасности: подробности (видео)

"Мы оказывали помощь пострадавшему в результате обрушения стены, был вызов в 13:30, произошло обрушение стены во время проведения ремонтных работ, один человек погиб на месте, другой получил травму", — заявил Александр Макушенко в комментарии СМИ.

Обвал опорной стены в Киеве: реакция Киевсовета

Депутатка Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова в своем Telegram-канале также прокомментировала инцидент, который произошел в центре украинской столицы.

Она считает, что обвал опорной стены мог случиться из-за ошибки городских властей.

"Знаю это, потому что имею в районе несколько вероятно аварийных опорных стен. Годами жители обращаются с просьбой их отремонтировать. Но ведь стены не на балансе", — говорится в сообщении.

Ксения Семенова продолжила, что для опорных стен было принято решение создать отдельное коммунальное предприятие, которое должно будет отвечать за их состояние. Пока что идут переговоры по этому вопросы, однако "стены начали падать".

Также было отмечено, что стены строили не действующие городские власти, поэтому их вины в этом нет, однако в то же время, следует понимать, что такое эксплуатация и для чего необходимы своевременные ремонты.

"Через некоторое время мы также узнаем, что, оказывается, ливнестоки надо ремонтировать и отводить от домов, потому что вода камень точит, точнее подмывает крышу и фундамент. Но это будет в другой серии познавательной физики", — подытожила Ксения Семенова.

Новые подробности обвала опорной стены в центре Киева Фото: Семенова тут/Telegram

Напомним, 11 декабря сообщалось, что в центре Киева обвалилась опорная стена, которую пытались отремонтировать для удержания грунта. В результате один строитель погиб на месте, а второй был госпитализирован с травмами. Полиция начала расследование.