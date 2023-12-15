Главой партии "Слуга народа" на второй срок избрали Елену Шуляк: полномочия продлили на два года

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14 декабря на съезде политической партии "Слуга Народа" члены политической силы продлили полномочия Елены Шуляк на должности главы партии, которую она занимает с ноября 2021-го года. Как сообщает РБК-Украина, полномочия Шуляк продлили на 2 последующих года.

Во время подведения итогов работы партии за последние 2 года, Шуляк отметила работу однопартийцев относительно помощи ВСУ и ВПО. Благодаря сэкономленным 130 млн грн бюджетных средств, партии "Слуга народа" удалось перечислить их на противотанковые ракетные комплексы "Стугна П". Вскоре на очередном заседании политического совета партии будет принято решение о передаче ВСУ средств, сэкономленных партией в 2023 году.

По состоянию на 2023-й год партия насчитывает 161 работающий партийный офис. Политическая сила СН, кроме депутатов парламента, сейчас объединяет 6305 местных депутатов, 11 глав областных советов, 219 глав громад, 88 секретарей городских советов и 976 старост.

Среди депутатов "Слуги народа" на всех уровнях — 355 депутатов-военных и 131 — военных медиков.

По словам Елены Шуляк, партия "Слуга народа" — единственная в Украине, которая, несмотря на полномасштабную войну, подала в НАПК финансовую отчетность за 2020-й год. И, когда будет предоставлена техническая возможность, готова предоставить отчеты за 2021 и 2022 годы. Кроме этого, партия осуществила аудит и прошла проверку Счетной палаты.

"Слуга народа" ввела "Большой отчет" для однопартийцев — обязательную процедуру ответственности перед избирателями. За 2021-й год в своих ячейках отчитались 4706 депутатов и 126 глав общин, а в 2022-м — 3762 и 82 соответственно.

Елена Шуляк акцентировала внимание на том, что несмотря на полномасштабную войну партия должна не отходить от собственных ценностей и работать над ошибками.

"Первоочередной задачей для нас всех является победа и мир. Это то, над чем сейчас в режиме 24/7 работает и президент, и дипломаты, и вся наша команда", — отметила Шуляк, когда очерчивала дальнейшие планы работы партии "Слуга народа".

Коренное очищение власти — это второе направление работы партии.

"Мы системно создаем законодательные условия для борьбы с коррупцией, убираем преграды на пути работы антикоррупционных органов. И сейчас эти законодательные изменения, нормативные изменения дают эффект: антикоррупционная система работает, она не делает исключения для тех, кто сейчас на должностях или с мандатом", — подчеркнула Шуляк.

Третье направление для активной работы партии — европейская интеграция, поскольку статус кандидата на членство в ЕС — это далеко не конечная цель Украины.

Еще один приоритет деятельности партии — восстановление Украины с максимальным привлечением общин к этому процессу, а также международных партнеров и доноров.