Поймали "золотую рыбку" и месяцами саботируют следствие, — эксперт о БЭБ по делу Коломойского

Алексей Голобуцкий прогнозирует длительный судебный процесс, который завершится в Евросуде по правам человека победой бизнесмена.

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Украинское Бюро экономической безопасности в Европе сочетается разве что с эпитетами "недобропорядочный", "непрозрачный", "заангажированный", но Киеву на этом фоне нужно убеждать экономных и сосредоточенных на собственных проблемах союзников. А в ЕС уже обеспокоены прозрачностью работы БЭБ. Об этом в своем посте в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"ЕС ожидает перезагрузки БЭБ уже в следующем году" — подобными заголовками пестрят украинские СМИ последние несколько недель. Все из-за отчета Еврокомиссии на 150 страницах, где БЭБ упоминается аж 7 раз. И, к сожалению, о главном экономическом правоохранительном органе пишут в негативном контексте", — отмечает он.

Политолог также напомнил, что БЭБ создали за год до большой войны. И независимо от военных расходов на Бюро идет отдельная немалая струйка денег на зарплаты, офисы, матобеспечение и т.д., а "когда это создавали, то убеждали всех, что БЭБ станет источником безумных доходов с коррупционеров".

"Прошло почти 3 года, — продолжает эксперт, — На счету БЭБ ни одного положительно резонансного дела — в смысле, с подготовкой к суду, успешным прохождением суда и наконец ожидаемыми доходами для государства. Что есть на счету БЭБ — так это зависшее с августа дело Коломойского. С ежемесячными миллионными расходами на условное "ведение дела" — распечатывание нескольких бумажек и проведение допросов целых четырех свидетелей, для чего задействован аж 51 сотрудник. А также формулировка сначала абсурдного состава преступления (владелец банка перегнал на несколько дней деньги в собственную же компанию, тогда перегнал в свой банк обратно; у себя взял, себе дал, себе вернул: состав преступления здесь в принципе не из чего рисовать, тем более через 10 лет после того как). А потом за наши миллионы сформулировали уже физически нереальный состав преступления — исчезновение у всех на глазах наличности на 12 грузовиков. Отсутствие или наличие которых не заметили ни международный аудит во время национализации, ни глава Нацбанка. Да, мы с вами именно вот за эту беллетристику регулярно платим".

Голобуцкий при этом обращает внимание, что непонятна мотивация БЭБа и отношение Бюро к "делу Коломойского".

"Вообще не понимаю. Это самое громкое, пожалуй, экономическое дело в истории Украины (все же другие дела в отношении миллионеров связаны больше с госизменой). На скамье подсудимых сидит третий самый влиятельный и богатый представитель крупного бизнеса, человек из списка "Форбс", политик, серый кардинал, стратег и так далее... Следствие длится четыре месяца, в СИЗО он три месяца. В это время полсотни детективов смогли допросить аж 4-х свидетелей за четыре месяца... и все... ВСЕ?!!!!! То есть они поймали "золотую рыбку" и вместо того, чтобы сделать с ней что-то полезное, четыре месяца саботируют следствие. Даже не имитируют, тупо саботируют...", — возмущается эксперт.

Голобуцкий утверждает, что адвокаты Коломойского, учитывая произвол БЭБ, сами обратились в суд, чтобы передать дело бизнесмена в Антикоррупционное бюро, "потому что в НАБУ уже есть несколько дел, связанных с "ПриватБанком" и Коломойским". "Поэтому было бы правильно объединить их в одно, — аргументирует он, — или хотя бы доверить и это производство одному и тому же органу следствия. Это, вероятно, заметно удешевит следствие (хоть и лишит зарплат, прогрессивок, надбавок и премий 37 детективов и 14 прокуроров). Но суд не позволил такого циничного произвола в отношении 51 получателя денег: сначала антикоррупционный суд первой инстанции отказал адвокатам, а потом и апелляционная палата этого же суда, заслушав доводы защитников, оставила все как есть".

Политолог прогнозирует, что в результате дело БЭБ в суде станет затяжным и очевидно завершится в ЕСПЧ, а коллегия Евросуда закроет это дело.

"А еще обяжут украинское государство заплатить компенсацию кристально честному гражданину Игорю Коломойскому: расходы на адвокатов, моральный ущерб и так далее. Это очевидный для каждого прогноз: плохо (или никак) подготовленное дело всегда бьет по обвинителям", — объясняет Голобуцкий.

Также политолог уверяет, что трое судей КАС, которых поймало НАБУ на взятке, первыми слушали апелляцию адвокатов Коломойского на арест и "приложились к формированию доказательной базы для встречного обвинения Украины в международных инстанциях", а ведущий прокурор по делу БЭБ против Коломойского, — Демьянчук — тоже "имеет интересный информационный бэкграунд".

"А расплачиваться за все это будет Украина. Средствами из наших налогов и своей репутацией у союзников", — подытожил эксперт.