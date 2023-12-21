Доставка казки до вашого міста: АЛЛО запрошує у простір подарунків на святкових ярмарках у 18 містах

Святковий настрій, подарунки, ще й бонуси на покупки – все в одному місці, адже Україною їде різдвяний тур "Доставка казки до вашого міста" Нової пошти. Від Полтави і до Чернівців – у 18 містах України тисячі дітей візьмуть участь в інтерактивних виставах. Маркетплейс АЛЛО став партнером чарівних подій та нараховує гостям 500 АЛЛО Грошей на купівлю подарунків до свят.

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Зимовий тур "Доставка казки до вашого міста" розпочався 6 грудня і вже відвідав шість міст. Мета проєкту – створити різдвяну магію і подарувати позитивні емоції дітям, особливо в містах, де свята не вистачає. В центрі події – яскравий величезний трак, що перетворюється на казковий простір для інтерактивної вистави. Діти, що завітали на свято, безпосередньо стають героями шоу та неодмінно отримують подарунки.

"Ми доставляємо свято в кожному новорічному відправленні, і казку доставляємо теж. За місяць ми проведемо 1536 театральних сеансів, а це на 20 тисяч дитячих посмішок більше", — говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

Навколо траків, на подвір’ї ярмарку, розмістилися сфери-іглу, де партнери туру пропонують розваги для дітей та дорослих. Так, найменші гості простору АЛЛО можуть протестувати популярні дитячі подарунки – помалювати на планшетах чи створити власний артоб’єкт 3D-ручкою. А батьки можуть підзарядити свої гаджети, а ще – отримати бонуси в розмірі 500 АЛЛО Грошей для покупок подарунків для родини. Кожна одиниця АЛЛО Грошей дорівнює 1 гривні знижки. Для їх отримання потрібно зареєструватися на сайті АЛЛО.

"В час зимових свят родинні миті стають найціннішими подарунками. АЛЛО підтримує тур "Доставка казки до вашого міста", що стане справжнім святом і для дітей, і для батьків. Цього року ми в АЛЛО приділяємо особливу увагу дітям, і одночасно з цією колаборацією з Новою поштою ми проводимо власний благодійний проєкт – "Дотик до дитячих Мрій", метою якого є акумуляція коштів для купівлі 1000 планшетів дітям, що постраждали від війни. З кожної покупки подарунків – товарів для дітей в мобільному застосунку АЛЛО – ми передаємо 10% на такі планшети", – зазначив Артур Матковський, директор із маркетингу маркетплейсу АЛЛО.

Відвідування святкових локацій "Доставка казки до вашого міста" та участь у виставі безоплатні. Дізнатися дати події у своєму місті можна на сайті АЛЛО та Нової пошти. Тур триває до 7 січня 2024 року.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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