Электропоезд Dnipro City Express совершил первый рейс из Каменского (фото, видео)

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Городской голова Каменского Днепропетровской области Андрей Белоусов и председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко стали пассажирами первого электропоезда системы Dnipro City Express Днепр-Каменское. Об этом рассказал Белоусов на своей странице в Facebook.

В рамках нового проекта "Укрзализныци" ежедневно два электропоезда будут осуществлять семь поездок по маршруту в каждом направлении. Вагоны капитально отремонтированы и модернизированы, имеют безбарьерное пространство, оснащены пандусами и местами для проезда людей с инвалидностью. Есть инклюзивные туалеты, навигация шрифтом Брайля, а также места для велосипедов, порты для зарядки гаджетов, камеры видеонаблюдения и тому подобное.

"Доехали быстро — примерно за 40 минут. Благодарен руководству "Укрзализныци" за такой важный проект, реализованный при поддержке начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. Заботиться о комфорте и безопасности пассажиров действительно важно", — отметил городской голова Каменского Андрей Белоусов.