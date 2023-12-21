В Одесской области будут судить правоохранителей, которые обворовывали наркодельцов, — ГБР (фото)

По информации следствия, к незаконной деятельности были привлечены три действующих правоохранителя и один экс-правоохранитель. За содеянное им грозит до 12 лет заключения.

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В Одесской области трое правоохранителей забирали у наркоторговцев деньги и не регистрировали в отношении них уголовное производство. Об этом сообщают в Государственном бюро расследования.

К незаконной деятельности также был привлечен бывший работник полиции. В отношении них уже завершили расследование и направили дело в суд.

По информации следствия, подозреваемые получали от руководителя почтового отделения информацию о людях, которые предположительно могли получать через почту наркотические средства. Когда человек забирал свою посылку, на выходе его встречали полицейские.

Фото: державне бюро розслідувань

Сообщается, что злоумышленники запугивали потерпевших привлечением к ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Впрочем, они предлагали альтернативу — заплатить до 10 тысяч долларов за избежание ответственности.

В ГБР говорят, что жертвами вероятных злоумышленников также были люди, которые получали в почтовых отправлениях не наркотики, а электронные сигареты. Следствие выяснило, что порой правоохранители шли с потерпевшими в их дома, где проводили незаконные обыски и забирали найденные деньги.

Фото: державне бюро розслідувань

В одном из таких случаев они получили от потерпевшего 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности и во время "обысков" похитили у него 100 тысяч долларов.

В ходе расследования было установлено пять случаев вымогательства и похищения денег. Одного из злоумышленников, а именно бывшего милиционера, объявили в международный розыск. За совершенное им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, 6 декабря в ГБР сообщали, что в Одесской области пьяный сотрудник полиции столкнулся с грузовиком. Известно, что пассажиру автомобиля ампутировало ноги, еще один пассажир получил множество переломов и ссадин.

Также ранее в Харьковской области разоблачили полицейских, которые выбивали деньги у наркозависимых людей. По информации следствия, в некоторых случаях потерпевших пытали.