Правительство Орбана перечислило Порошенко 37 миллионов гривен, — НАПК

Правительство Орбана заплатило экс-президенту Украины десятки миллионов гривень накануне его визита в Венгрию, пишут журналисты.

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Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко получил от венгерского правительства более 37 миллионов гривень в преддверии встречи с его главой Виктором Орбаном. Об этом стало известно из данных, опубликованных на сайте НАПК, передает УНИАН.

Журналисты пишут, что в 2023 году Порошенко получал доходы из двух источников, основной из которых — Министерство финансов Венгрии. Оттуда ему поступило 37 млн. 104 тыс. 440 грн.

В СМИ отмечают, что, согласно декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как он пытался выехать за границу на переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российскими ФСБ и ГРУ.

Пресс-служба Порошенко не объясняла, за что ему у Орбана заплатили деньги, утверждают в УНИАН.

Как сообщал политический эксперт Валентин Гладких, Петр Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намеревался через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".