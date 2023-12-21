Успех борьбы с коррупцией зависит от прозрачности санкций – La Tribune

На фоне очевидных усилий президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией остаются "серые зоны", мешающие этому процессу. Одна из них – чрезмерные полномочия украинских правоохранительных структур, ответственных за санкции, непрозрачность и коррупционность этих санкций.

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Об этом говорится в статье французского эссеиста и дипломата Эжена Берга в ведущем финансово-экономическом Франции издании La Tribune, сообщает Oboz.ua.

В публикации отмечается, что Украина набрала 33 балла из 100 в Индексе восприятия коррупции (CPI) за 2022 год. Одной из причин этого, по мнению автора, является то, что некоторые должностные лица в Украине злоупотребляют своими полномочиями, чтобы ослабить своих коммерческих конкурентов, и осуществляют целый ряд мер по давлению на компании, вплоть до внесения в санкционные списки "по очень расплывчатым соображениям национальной безопасности" ". И это оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в государстве.

"Опасения определенных компаний попасть под санкции за поддержку частных интересов вряд ли улучшит бизнес-климат. На самом деле нельзя исключить риск того, что борьба с коррупцией будет неправильной и принесет пользу нескольким людям в ущерб интересам всех, то есть она послужит определенным высокопоставленным лицам" для сведения счетов или устранения конкурентов. То есть запятнает коррупцией саму борьбу с коррупцией…", — подчеркивает автор.

В статье Эжен Берг отмечает, что после решения лидеров Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС вопрос борьбы с коррупцией становится еще более важным. И в этом направлении уже было предпринято несколько шагов.

Впрочем, по мнению автора, эти точечные "удары" хотя и полезны, их недостаточно, чтобы искоренить коррупцию.

"Коррупция десятилетиями распространялась на самых высоких уровнях политического класса, даже на верхушке государства, будет недостаточно, чтобы избавиться от глубоко укорененного системного зла", — говорится в публикации La Tribune.

Поэтому Украине, по мнению французского дипломата, следует ввести более прозрачные механизмы санкций и систематизировать свои усилия, чтобы "одно поколение коррумпированных лидеров не меняло другое".

"Если Украина получила первый положительный сигнал из-за открытия переговоров по ее вступлению в ЕС, этот сигнал еще должен быть единогласно подтвержден странами-членами, когда Киев выполнит ряд условий, главное из которых касается эффективной борьбы с коррупцией. Следующие несколько месяцев будут решающими", — резюмирует Эжен Берг.