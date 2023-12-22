Скандалы в Укрнафте. Экс-министр Злочевский действительно тайно договаривается о лицензии на Сахалинское месторождение — эксперт

Компания дочерей одиозного соратника Януковича включилась в перераспределение ценного газового актива, выведенного из-под контроля государства, пишут в СМИ.

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Добычу на Сахалинском месторождении пытаются кулуарно передать в руки скандальному экс-министру экологии Николаю Злочевскому. Об этом в своем посте сообщил политический обозреватель Михаил Шнайдер, передает "Телеграф".

"Тревожно. Очень тревожно. Потому что появляется информация из 4 источников, что прямо сейчас пытаются передать добычу на Сахалинском месторождении в руки Злочевскому. Всем известному регионалу, на котором висит просто куча уголовных дел. Говорят ему помогают на очень высоком уровне и лоббируют этот вопрос для того, чтобы ему согласовали расширение за счет отобранной у "Укрнефтебурения" лицензии", — написал эксперт.

Со ссылкой на источники во власти Шнайдер уточнил, что 30 ноября этого года, всего через 2 дня после вынесения скандального судебного решения, которым Шестой апелляционный админсуд отменил спецразрешение по добыче газа на Сахалинском месторождении для Укрнефтебурения, "некое ООО "Системойлинжиниринг" которое осуществляет добычу газа на Водяновской площади и принадлежит дочерям экс-министра экологии Злочевского Карине и Анне, подало в Госгеонедра заявление на подтверждение запасов вблизи Сахалинского месторождение, добыча на котором полностью прекращена более 3 недель назад".

"И Сахалинское, и Водяновское месторождения находятся в пределах Богодуховского района Харьковской области и фактически представляют собой одно большое нефтегазовое месторождение. Это полностью подтверждает озвученную недавно информацию народным депутатом Алексеем Кучеренко, что за остановкой работы УНБ стоит именно Злочевский. Вторым этапом после подтверждения запасов, по заявлению компании экс-министра, станет заявление о расширении существующего спецразрешения которым оперирует "Системойлинжиниринг" на площади, которые входят именно в Сахалинское газовое месторождение и принадлежали Укрнефтебурению", — заявил обозреватель.

Также Шнайдер добавил, что таким образом происходит очередное перераспределение рынка добычи газа с привлечением высших должностных лиц государства: "После огласки о своей причастности и с целью доведения до конца своего плана, господин Злочевский привлек к лоббированию своей сделки очень высокопоставленных лиц, которые в последние недели уже успели засветиться в "согласовании перехода спецразрешения УНБ к структурам Злочевского" с ОП и другими властными структурами".

"С финализацией "Схемы" в Госгеонедра Злочевскому помогает скандально известный экс-нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович, которого ранее называли серым кардиналом Госгеонедра и который сохранил свой парус над Опимахом. Вот такая получается невеселая история, за которой мы и будем очень внимательно наблюдать", — подытожил политэксперт.

Как сообщалось, в конце ноября 2023 года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонедра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение" (подчиняется "Укрнафте"). Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

По оценкам экспертов, остановка Сахалинского месторождения сократит общий объем украинской газовой добычи на 3-5%, а бюджет не получит миллиарды налоговых поступлений.