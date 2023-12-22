Ахметов возводит для ВСУ фортификацию в Донецкой области

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Группа "Метинвест" от имени "Стального фронта Рината Ахметова" мобилизовала дополнительные ресурсы на строительство военных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны на ключевых направлениях театра боевых действий. Об этом сообщается на сайте холдинга.

С первых дней полномасштабного вторжения "Метинвест" присоединился к возведению фортификационных сооружений в городах присутствия. В координации с Министерством обороны Украины и взаимодействии с инженерными войсками были определены приоритетные направления создания поясов обороны. В режиме 24/7 специалисты компании и тяжелая техника работают над возведением оборонительных сооружений, которые станут дополнительной защитой для горожан и украинских воинов.

Сегодня интенсивность работы возросла. Самые активные действия круглосуточно продолжаются на Донецком направлении, где работа ведется вместе с Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

"Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. Группа Метинвест считает необходимым мобилизовать дополнительные ресурсы на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений вдоль линии соприкосновения. Это жизненно важное решение, направленное на увеличение эффективности оборонительных сооружений и укрепление сопротивления украинских защитников вражескому нашествию. Мы бок о бок с ВСУ будем отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле", — отметил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

К возведению фортификационных сооружений одновременно привлечены высококвалифицированные специалисты — водители, операторы кранов и экскаваторов, а также разнопрофильная спецтехника — экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики. Кроме привлечения техники и сотрудников, при создании поясов обороны "Метинвест" проводит земляные работы, предоставляет строительные материалы, древесину, а также мобильные стальные укрытия — собственную разработку компании, которая устанавливается под землю и защищает от обстрелов.

"Сегодня каждый бизнес, по примеру "Метинвеста", должен мобилизовать все ресурсы, чтобы не допустить продвижения врага. Чтобы наши мирные города не имели такого вида, как родная для меня Авдеевка", — добавил координатор проекта, депутат Верховной Рады Украины Муса Магомедов.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на поддержку Украины и украинцев 4,2 млрд грн. Из этой суммы более 2 млрд грн — это помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Компания передала военным 150 000 бронежилетов, 25 000 касок и шлемов, 80 000 противотанковых ежей, 31 500 турникетов, 1 500 дронов, 2 000 тепловизоров, 500 автомобилей и более 300 специальных мобильных укрытий.