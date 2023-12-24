Взрыв во львовском доме: возросло число жертв (фото)

Спасатели обнаружили под завалами тела трех человек: одной женщины и двух мужчин. Также медики госпитализировали с ожогами трех жителей, среди которых дети.

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Во Львове в результате взрыва газа в частном доме погибли три человека, также есть травмированные. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 23 декабря на ул. Княгини Ольги. По информации правоохранителей, взрыв газа произошел в гараже частного дома. Большая часть жилья была разрушена.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Спасатели достали из-под завалов тела трех человек: 82-летней женщины и двух мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Также были спасены 7-летний мальчик, 11-летняя девочка и 74-мужчина. Их с травмами доставили в медучреждения.

Взрыв газа во Львове

Как сообщал 23 декабря мэр Львова Андрей Садовый, в результате взрыва в доме были разрушены несущие стены. Под завалами находились люди. Медики госпитализировали с ожогами двух детей и женщин.

Также после инцидента движение по улице, где произошел взрыв, было перекрыто. К спасению людей и разборке завалов были привлечены 53 спасателя и 12 автомобилей ГСЧС.

Напомним, 13 декабря в результате взрыва газа в Киевской области погиб мужчина. Также спасатели сообщали о пострадавшей женщине.

Также ранее, 5 декабря, в Киеве в результате взрыва в частном доме погиб мужчина. Как выяснили правоохранители, в доме сдетонировала граната.