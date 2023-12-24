В Одесской области мужчина нашел древний артефакт времен ногайской культуры (фото)

Наконечник стрелы, относящийся к ногайскому периоду истории, можно увидеть в витрине зала №6 Кубейского историко-краеведческого музея.

Related video

Сергей Чеглатонев, житель села Кубей, передал в Кубейский историко-краеведческий музей имени Дмитрия Касапа железный наконечник стрелы времен ногайской культуры. Об этом представитель учреждения Михаил Сакалы сообщил изданию "Махала".

Важно

Просто исчез с радаров: рыбак нашел деталь, которая поможет разгадать тайну рейса MH370

Мужчина длительное время собирает и бережно хранит древние реликвии. Благодаря его коллекции можно изучать древнюю историю земель юга Одесской области.

Михаил рассказал, что Сергей Николаевич часто в поле ищет древние артефакты. Он идет на поиски особенно после дождя, когда найти предметы несколько легче. Иногда такой кропотливый труд завершается успехом. В один из таких дней поклонник старины нашел необычную вещь — железный наконечник стрелы. Как отметил представитель музея, такой артефакт мог бы многое рассказать о владельце.

"Он умеет хранить тайну и лишь невольно волнует наше воображение", — сказал Сакалы.

Наконечник стрелы, относящийся к ногайскому периоду истории, можно увидеть в витрине зала №6 Кубейского историко-краеведческого музея. С артефактом могут ознакомиться посетители заведения.

Напомним, в американском парке мужчина подобрал "стекло", которое оказалось алмазом больших размеров. Джерри Эванс и его подруга впервые этой весной побывали на территории государственного парка "Кратер алмазов". Неожиданно, менее чем через 10 минут после входа в локацию, американец подобрал чистый и прозрачный камень пирамидальной формы. Обескураженный Эванс положил камень в карман. Впоследствии оказалось, что это алмаз весом 4,87 карата. Счастливчик решил назвать его своим именем.