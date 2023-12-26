Второй этап земельной реформы вызывает недовольство среди украинцев — опрос

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61% украинцев высказались категорически против увеличения лимитов на продажу сельскохозяйственной земли во время войны. Таковы результаты опроса в Telegram-канале ТСН.ua, в котором приняли участие почти 70 000 украинцев, передает "Апостроф".

Речь идет о том, что с 1 января 2024 года в Украине стартует второй этап земельной реформы, согласно которой землю смогут покупать не только физические лица, но и юридические. Также увеличиваются лимиты на продажу с/х земель в "одни руки" — с нынешних 100 га до 10 000 гектаров.

Стократное увеличение лимитов вызывает беспокойство общества. Результаты опроса свидетельствуют о несогласии населения с решением государства:

61% респондентов против изменений, считая, что нужно оставить действующий лимит 100 га в "одни руки" и предотвратить монополизацию земельного рынка

20% признали, что им трудно сформировать свое отношение

12% граждан высказались положительно

7% оказались равнодушными к земельному вопросу.

Кроме этого, от имени тысяч аграриев малых и средних хозяйств со всей Украины была зарегистрирована петиция к президенту об отсрочке увеличения в 100 раз лимитов на продажу с/х земель в "одни руки" на период войны и на два года после победы. Петицию в рекордно сжатые сроки подписали более 25 000 украинцев.

Также руководители крупнейших аграрных ассоциаций призвали президента сесть за стол переговоров и найти компромисс относительно второго этапа земельной реформы.

Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине заработал с 1 июля 2021 года. Согласно первому этапу — до 31 декабря 2023, покупать землю могут исключительно физлица-граждане Украины в размере не более 100 га на одного человека. На втором этапе, который стартует с 1 января 2024 года, такое право получат и юридические лица, а разрешенный лимит в "одни руки" возрастет до 10 000 га.