Маркетинг-директор AB InBev Efes Ukraine Катерина Сахарнова розповіла про відновлення позицій на ринку та поділилася власними інсайтами маркетингу в умовах воєнного стану

Майже рік тому Катерина Сахарнова очолила напрямок маркетингу в AB InBev Efes Ukraine. У новому інтерв’ю для видання MMR вона розповіла про виклики, якими цей час відзначився для неї та компанії, а також поділилася власним поглядом на маркетинг в умовах повномасштабного вторгнення.

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Протягом останніх двох років AB InBev Efes Ukraine зосередила максимум зусиль на підтримці працівників і допомозі українським громадам. Сьогодні компанія продовжує активно підтримувати соціальні й гуманітарні ініціативи в Україні. Важливим напрямком є впровадження інклюзивної корпоративної політики, включаючи допомогу співробітникам-ветеранам, які повертаються до роботи в команді.

На початку повномасштабного вторгнення броварні компанії вимушено зупинили виробництво, присутність компанії на українському ринку забезпечувалася завдяки імпортним брендам. Однак, як прояв солідарності з українцями, на 14 ключових світових ринках, зокрема у країнах Європи і Північної та Південної Америки, відбувся запуск пива "Чернігівське". Це дозволило заробити $5 млн, які були спрямовані на гуманітарну підтримку України та українців.

Попри те, що минулий рік був нелегким для українського бізнесу, компанії навчилися знаходити нові можливості для розвитку та адаптуватися до потреб часу. Це, зокрема, і унікальний досвід AB InBev Efes Ukraine щодо відновлення позицій на українському ринку після запуску виробництва та трансформація маркетингової стратегії компанії відповідно до нових умов.

Наразі AB InBev Efes Ukraine має потенціал для подальшого розвитку в Україні, адже одна з трьох броварень компанії у Харкові досі не запустила виробництво з міркувань безпеки, а решта працюють на повну силу. Чимало улюблених українцями брендів уже повернулися на полиці магазинів, а цікаві новинки щодня знаходять своїх прихильників.

"У першу чергу, бізнес – це про стосунки з клієнтами, партнерами та споживачами. Ми фокусуємося на сталому розвитку, відбудові партнерських відносин. Першим кроком було відновлення дистрибуції, а другим – повернення наших брендів у голови та серця наших споживачів", – зауважила Катерина Сахарнова під час інтерв’ю.

Реалії сьогодення вимагають нових комунікаційних стратегій компаній, однак, за спостереженнями AB InBev Efes Ukraine, споживачі, як і раніше, хочуть бачити у комунікаціях загальнолюдські цінності.

Саме тому великий успіх мала кампанія "Таке, як ти" від бренду "Чернігівське", який пройшов власний складний шлях від втрат до відновлення. "Таке, як ти" – розповідь про те, що сьогодні бренд як ніколи близький до споживачів, які також не втрачають віри у найкраще, попри всі випробування.

Ще одним прикладом актуальної комунікації є нова зимова кампанія від Stella Artois, яка супроводжує цьогорічний запуск лімітованої святкової серії банок пива. Головний меседж кампанії полягає в тому, що найголовніший подарунок – це можливість бути поруч із рідними.

На думку Катерини Сахарнової, сучасний український ринок комунікацій є досить фаховим, тому наразі дуже цікаво спостерігати за маркетинговими кейсами та подіями в індустрії. Водночас найбільшу наснагу, як завжди, дають люди – споживачі, клієнти, партнери та колеги.

"Мене дуже надихають колеги – їхні історії подолання, оптимізм, життєствердність надихають і мотивують йти далі. Взагалі, люди – це найцінніше в маркетингу, як і в житті – ось мій персональний інсайт року, що минає", – наголосила Катерина.