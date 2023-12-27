"Красивая такая сцена": Кулеба на примере стульев объяснил, ждут ли Украину в НАТО (видео)

Во время встречи в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг указал украинскому министру на его место. Это произошло у всех на глазах и подтвердило новый статус Украины на таких встречах.

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Партнеры по НАТО воспринимают Украину как равную, и саммит в Вильнюсе еще больше приблизил вступление в альянс. Об этом в интервью в эфире телемарафона 26 декабря рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он охарактеризовал Вильнюсский саммит как "результат есть, но осадок остался". Глава МИД подчеркнул, что Украина сократила путь в НАТО, и это большое достижение.

По словам Кулебы, во время встреч в формате Совета Украина — НАТО представители Киева воспринимаются не как гости, а на уровне с партнерами. Даже места на заседаниях выделяют по алфавитному порядку, как для членов альянса — между Турцией и Великобританией.

"Даже в последний раз, когда я был в Брюсселе и приехал на это заседание, автоматически по инерции пошел вдоль стола к генсеку, чтобы там сесть. Я взялся уже за стул, а Йенс Столтенберг меня остановил и говорит: "Дмитрий, теперь твое место там — среди нас. Потому что ты равный". И это была красивая такая сцена на глазах у всех", — вспомнил министр.

По его словам, саммит в Вильнюсе имеет свои результаты, но Украина "поднимает максимально планку" и целью все же было получить приглашение.

"Эту планку не взяли, но удалось впервые с 2008 года сформулировать новый пункт относительно приглашения и конкретизировать, когда Украина его получит", — отметил Кулеба.

Он объяснил, что теперь Украина вышла из непонимания, когда можно будет получить приглашение. В Киеве после Вильнюсского саммита появилось четкое понимание, что надо делать, чтобы присоединиться к альянсу.

Интервью с Дмитрием Кулебой (о саммите в Вильнюсе и стульях — с 6:15)

Напомним, экс-посол США Уильям Тейлор назвал главное условие, выполнив которое, Украина сможет вступить в НАТО. По его словам, соответствующие переговоры могут начаться уже в июле.

Президент Владимир Зеленский 22 декабря поручил МИД найти решение, чтобы Украина смогла стать полноценным членом НАТО.