Як правильно вибрати сухий корм для цуценяти

Харчові потреби цуценят і дорослих собак різні. Тому важливо вибирати корм, враховуючи вік вашого улюбленця. Цуценяті необхідний енергетично насичений раціон, збагачений фосфором, кальцієм, амінокислотами. Ці компоненти відіграють ключову роль у здоровому розвитку та зростанні тварини до року. Royal Canin, як провідна компанія з виробництва високоякісних кормів для домашніх тварин, завжди підкреслює важливість правильного харчування та догляду за домашніми улюбленцями.

Related video

Враховуємо породу при виборі раціону

Правильний вибір корму є ключовим аспектом для забезпечення оптимального росту та розвитку тварини. Існують раціони, призначені для цуценят мініатюрних, малих, середніх, великих і гігантських порід.

Мініатюрні та малі породи

Дрібні та малі породи собак у дорослому віці часто стикаються з проблемами зі здоров'ям зубів, шерсті та шкіри. Через обмежене фізичне навантаження вони схильні до набору зайвої ваги. Тому важливо підібрати раціон, який враховує їхні особливості та потреби.

Виробник Royal Canin створив унікальні раціони X-Small та Mini для цуценят тих порід, чия вага в дорослому віці сягає до 4 кг та до 10 кг відповідно. Основні завдання цих раціонів:

підтримка імунітету. Комплекс антиоксидантів сприяє підтримці захисних функцій організму під час активного росту;

сприяння здоровому травленню. Підтримує кишкову мікрофлору;

підтримка енергетичного балансу. Цуценята мініатюрних та малих порід ростуть дуже швидко, тому їхнє харчування має бути насичене всіма необхідними для повноцінного розвитку нутрієнтами, що було враховано спеціалістами Royal Canin.

Особливості щелеп невеликих порід також були враховані: у сухому кормі крокети мають оптимальний розмір для нормального захоплення та розгризання цуценятами мініатюрних і малих порід.

Щоб правильно розрахувати добову порцію, слід дотримуватися рекомендацій на упаковці, яка допоможе визначити оптимальну кількість сухого корму для цуценяти.

Крім того, виробник пропонує спеціалізовану лінійку кормів для цуценят окремих порід, зокрема популярних в Україні, як-от чихуахуа, мопс, такса. Ці корми враховують специфіку кожної породи, сприяючи здоровому розвитку цуценяти.

Вибір раціону для середніх порід

Середні породи собак, до яких відносяться улюбленці з вагою в діапазоні 11-25 кг у дорослому віці, проходять період активного росту протягом приблизно 12 місяців. Упродовж цього часу вкрай важливо забезпечити їх організм всіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими корисними речовинами для нормального розвитку.

Раціон Royal Canin Medium Puppy підходить для годування цуценят від 2 місяців до 1 року. Основна увага в цьому кормі зосереджена на підтримці здоров'я травної системи. Він містить пребіотики та легкозасвоювані білки, які підтримують баланс кишкової мікрофлори, а також комплекс антиоксидантів для сприяння розвитку та підтримання імунної системи молодого організму.

Вибір корму для великих порід

Представники великих порід, чия вага у зрілому віці варіюється від 26 до 44 кг, мають тривалий період росту, порівняно з малими та середніми породами. Їхній активний розвиток триває до 15 місяців.

Особливу увагу слід звертати на правильний баланс кальцію та фосфору. Ці компоненти відіграють ключову роль у формуванні кісткової системи. Проте дисбаланс цих речовин може негативно вплинути на розвиток опорно-рухового апарату. Також необхідно звертати увагу на енергетичну цінність раціону. Враховуючи значну вагу великих собак, важливо, щоб їхній раціон був помірно калорійним для уникнення додаткового навантаження на суглоби.

Royal Canin пропонує спеціалізований раціон Maxi Puppy, який враховує ці особливості, сприяючи підтримці імунної системи та здоров'я травлення цуценят великих порід.

Раціон для цуценят гігантських порід

Представники гігантських порід, чия вага в зрілому віці перевищує 45 кг, мають свої унікальні особливості. Їхній тривалий період росту та значне навантаження на кісткову систему, суглоби та серцево-судинну систему вимагає особливого підходу до харчування.

Період дорослішання гігантських собак складається з двох етапів. Перший етап триває до 8 місяців, а другий — від 8 до 18 або 24 місяців залежно від ваги тварини в дорослому віці. Протягом другого етапу спостерігається активний приріст м'язової тканини, тому раціон має відповідати підвищеним потребам організму у вітамінах та мінералах.

Корм Royal Canin Giant Puppy для цуценят гігантських порід віком від 2 до 8 місяців враховує особливості цуценят на першому етапі дорослішання. Він містить антиоксиданти для підтримання імунної системи улюбленця й комбінацію пребіотиків і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров’я травної системи. Кальцій та фосфор у складі корму відіграють важливу роль у розвитку суглобів та кісток цуценяти гігантської породи.

Раціон Royal Canin Giant Junior для собак гігантських розмірів віком від 8 до 18/24 місяців розрахований для цуценят на другому етапі дорослішання і вирізняється адаптованим вмістом білка, що допомагає підтримувати розвиток м’язів та уникати набору зайвої ваги.

Ключові моменти при виборі корму

Головним критерієм вибору мають бути потреби улюбленця. Важливо розуміти, що кожна тварина унікальна і має свої особливості, які відрізняють її не лише від людей, але й від інших представників її породи. Тому завжди враховуйте індивідуальні потреби вашого улюбленця при виборі раціону.

Окрім того, важливими є якість інгредієнтів, а також збалансованість і засвоюваність поживних речовин, що містить корм. Варто пам'ятати, що раціон має задовольняти потреби тварини в поживних речовинах (білки, жири, вуглеводи, мінерали, вітаміни) в певний період життя. Інгредієнти у складі раціону підбираються насамперед за поживною цінністю.

Склад корму

Вибір інгредієнтів залежить від того, які поживні речовини вони містять і як добре вони засвоюються. Розгляньмо на прикладах:

субпродукти. Це цінне джерело білків, жирів та вітамінів. Наприклад, печінка містить вітамін А, залізо та вітаміни групи В.

Дегідроване м'ясо. Після видалення води з м'яса ми отримуємо концентроване джерело білка.

Зернові. Є джерелом білків, вуглеводів, клітковини та вітамінів. Різні види зернових, як-от рис або пшениця, можуть бути додані до раціону.

Кукурудза та інші злакові. Є чудовим джерелом амінокислот, вітамінів, мінералів, вуглеводів, клітковини та жирних кислот, що надзвичайно важливі для здоров’я тварин.

Ветеринарні дієти

Ці спеціалізовані корми призначені для використання за рекомендацією ветеринарного лікаря, іноді навіть протягом всього життя улюбленця. Розроблені для харчування тварин, що мають певні захворювання, зокрема:

порушення роботи підшлункової залози. Основна проблема — це панкреатит, і для підтримки організму з цим захворюванням рекомендується харчування з обмеженим вмістом жирів.

Захворювання шлунково-кишкового тракту та печінки. Спеціалізований корм призначається за наявності гастриту, колітів, діареї чи закрепу та інших проблем, пов'язаних із ШКТ, а також при захворюваннях печінки.

Алергічні реакції організму, зокрема шкірні прояви, та індивідуальні непереносимості продуктів. Існують раціони з відібраним джерелом білка або корм з гідролізованим білком.

Захворювання сечової системи та нирок. Є раціони, спрямовані на створення умов, несприятливих для формування кристалів та каменів, а також корм для сприяння підтримання роботи нирок.

Зниження та контроль ваги при ожирінні. Раціон містить різні види клітковини, він оптимізований за енергетичною цінністю та жирністю.

Частоту годування цуценяти сухим кормом рекомендує ветеринар. Або ж можна скористатися рекомендаціями виробника. Важливо знати, що ветеринарні раціони не будуть повноцінно виконувати свою функцію, якщо їх комбінувати з іншими кормами.