5 млрд грн для ВСУ и украинцев: отчет "Метинвеста" Ахметова

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Металлургическая группа "Метинвест" отчиталась о социальных и милитаристских усилиях. В частности о более 2,5 млрд грн, направленных Силам обороны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Отчет опубликован на сайте компании.

В рамках Стального Фронта компания стала крупнейшим частным донором армии по версии издания NV.

С начала вторжения компания начала выпуск стальных изделий для фронта. В частности, наладила технологию производства спецстали для бронепластин — главных составляющих бронежилетов. Изготовлено или закуплено 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок.

Сообщается, что броней от "Метинвеста" также оснастили 200 фронтовых автомобилей. А бойцов на фронте защищают более 330 специальных мобильных подземных укрытий-"крыивок". Это собственная разработка компании, которая может служить и полевым жильем.

Кроме того, "Метинвест" изготовил и передал ВСУ более 250 единиц фальшивой артиллерии — макеты гаубиц и радарных установок, и даже несколько HIMARS. Они берегут настоящую технику и заставляют врага тратить дорогостоящие боеприпасы на уничтожение реалистичных целей.

В компании отмечают, что бронетехнику ВСУ от российских дронов на фронте защищают уже 32 "ловца ланцетов" — инженерных изделий из стального каркаса и закамуфлированной сетки-рабицы.

"Более 1500 разведывательных дронов, 2000 единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,2 млн литров топлива для их заправки, 10 высокоскоростных катеров, 100 скорых и "эваков", 32,5 тыс. аптечек и турникетов", — перечисляют в компании прямую помощь войску.

В компании назвали общую сумму помощи гуманитарного направления проекта "Спасаем жизнь" в 430 млн грн. Общая же социальная помощь составила более 2,3 млрд грн.

Несмотря на потери предприятий в Мариуполе и Авдеевке, за 9 месяцев 2023 года "Метинвест" перечислил более 11 млрд грн налогов и сборов в бюджет.