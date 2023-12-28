Дмитрий Калмыков, поддержанный Артемом Сытником, является главным кандидатом на главу НАПК, — эксперт

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29 декабря состоится первый этап конкурса по избранию председателя НАПК. Как пишет политолог Андрей Смолий, один из главных антикоррупционных органов должен возглавлять профессиональный человек, который будет продолжать ту работу, которая делалась в течение этих лет и что важно — иметь доверие от ключевых союзников, передает "Апостроф".

"Сейчас имеем аж 64 кандидата. Главным фаворитом является действующий руководитель департамента антикорполитики НАПК Дмитрий Калмыков, кандидат юридических наук и бывший эксперт Центра политико-правовых реформ. Сейчас по данным источников именно он имеет самые высокие шансы стать руководителем НАПК", — пишет Смолий.

По словам эксперта, Калмыков плотно работал вместе с Артемом Сытником, который возглавлял НАБУ после его создания, а сейчас является заместителем главы НАПК.

"Именно Артем Сытник поддерживает Дмитрия Калмыкова на должности главы НАПК. И главное — человек имеет поддержку среди наших европейских и американских партнеров. Поэтому будем следить за ситуацией. Буду информировать, ведь сейчас от антикоррупционных действий будет зависеть наше дальнейшее движение в ЕС", — говорит политолог.