За границей украинцы вистроились в очереди за новыми паспортами: в чем причина (фото, видео)

Журналисты пишут, что очереди в ГП "Документ" за границей составляют несколько тысяч человек. Вероятно, что такой ажиотаж вызвал обнародованный законопроект о мобилизации.

Related video

В последние дни в социальных сетях и медиа распространяют фотографии и видео, на которых видны большие очереди под украинскими паспортными сервисами за границей. Вероятно, причиной такого ажиотажа является законопроект о мобилизации, который могут принять в Украине. Об этом пишет издание BBC.

Журналисты отмечают, что скандальный проект закона опубликовали 26 декабря. В случае его принятия, изменения в процессе мобилизации и воинского учета коснутся даже тех украинцев, которые находятся за границей.

В частности, военнообязанные мужчины не смогут за границей оформить как внутренние паспорта, так и заграничные, если у них не будет военно-учетных документов. Их не будут требовать только в тех случаях, если мужчины будут оформлять удостоверение на возвращение в Украину, осуществлять нотариальные действия по наследству в случае угрозы жизни и здоровью.

Также военно-учетные документы не будут требовать если консульские действия касаются детей украинцев, если второй из родителей иностранец или не имеет гражданства.

Важно

Мобилизация в Украине: часть студентов может потерять право на отсрочку от призыва

Среди прочего, законопроектом предлагается вносить уклонистов в Единый реестр должников, что не позволит им получать водительское удостоверение.

Несмотря на то, что проект закона еще не принят и в него вероятно будут вносить многочисленные правки, как пишут журналисты, у украинцев за границей началась паника.

В соцсетях начали публиковать фото и видео из больших очередей в украинский паспортный сервис ГП "Документ".

Очереди в ГП "Документ" в Кракове Фото: соцмережі

Очереди в ГП "Документ" в Кракове Фото: соцмережі

Как отмечают журналисты, в Министерстве иностранных дел Украины не смогли подтвердить увеличение обращений от украинцев за услугами за границей. Однако там объяснили, что прием граждан в консульствах и так осуществлялся по записи, поэтому увидеть очереди было маловероятным.

Несмотря на это, источники издания в дипломатических учреждениях говорят, что украинцы начали больше обращаться за оформлением документов.

Среди прочего, сообщается о больших толпах в отделения ГП "Документ", где вместе с электронной записью есть живая очередь. Также отмечается, что на большие очереди в течение последних нескольких дней украинцы жалуются в социальных сетях.

Важно

Мобилизация в Украине: будут ли изменения в призыве лиц с III группой инвалидности и какие

К примеру, если раньше для получения услуги необходимо было простоять в живой очереди от 15 минут до нескольких часов, то сейчас это занимает гораздо больше времени. Как пишут журналисты, в некоторых Telegram-каналах украинцы жалуются, что список из живой очереди сейчас насчитывает 2300.

Журналистка издания побывала в украинском паспортном сервисе в Варшаве и отметила, что в зале ожидания было не более 50 человек, большинство из которых — мужчины. Однако оказалось, что реальная очередь составляет несколько тысяч человек, а украинцы самоорганизовались и ведут свои списки, которые позволили не стоять целыми днями в очереди. Издание пишет, что днем 28 декабря записаться в такой список можно было на 8 января.

В ГП "Документ" журналистам ответили, что не будут комментировать возникший спрос и отметили, что работают в штатном режиме.

Напомним, по словам нардепа Вадима Ивченко, в Украине разрабатывают законопроект, который позволит призывать на службу украинцев за границей. По его словам, военнообязанные мужчины, которые выехали из Украины, будут проходить идентификацию. В случае ее успешного прохождения военнообязанные могут получать повестки.

Также, по словам Владимира Зеленского, главнокомандующие ВСУ и Генштаба предложили в следующем году дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек. Впрочем, в Минобороны не говорят, откуда будут брать деньги на комплектование военных.