Воздушное командование "Центр" получает от Новой почты оборудование на 330 млн грн (фото)

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Новая почта и фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" предоставят снаряжение и комплексную связь для сил противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" на сумму более 330 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Эти средства на усиление защиты украинского неба были собраны в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ПВО": в течение 7 месяцев каждый желающий мог присоединиться к сбору Новой почты и направить средства на нужды защитников неба.

"Как показывает настоящее, связь — сверхважная для всех сфер жизни. А связь между звеньями ПВО — буквально спасает жизнь каждого из нас. Мы понимали это с начала проекта "Запакуй небо — прокачай ПВО". Как и то, что процесс производства такого современного оборудования для военных — очень сложный, долгий и дорогой. Но мы в Новой почте любим сложные задачи и знаем, что не существует ничего невозможного. Несмотря на все сложности — цель, которую мы ставили вместе с "Повернись живим", достигнута. Я уверен, что сейчас защитники неба еще крепче и врагу их не одолеть", — прокомментировал итоги проекта совладелец Новой почты Вячеслав Климов.

Его компания задонатила для проекта 183,6 млн грн, 118,2 млн грн — донаты украинцев на счет или банк проекта, еще 26,6 млн грн задонатили друзья и партнеры проекта, среди которых бизнесы и известные блогеры, остальные средства собраны другими способами, в частности от покупки мерча Новой почты и отправки посылок в упаковке лимитированной серии.

Сумма более 330 миллионов гривен от Новой почты, ее клиентов и партнеров позволит обеспечить воздушное командование "Центр" современным оборудованием для связи и подвижными командными пунктами, а именно рюкзаками для мобильных огневых групп, переносными командными пунктами, включающими рабочие места-трансформеры в кейсах весом 60 кг, комплексными аппаратными связи для сопровождения противовоздушных ракетных комплексов и походными грузовиками для командования войсками во время движения. Кроме того, перечень снаряжения для воздушного командования "Центр" будет включать универсальные места для работы и отдыха защитников.

"Этот проект повышает эффективность противовоздушной и противоракетной обороны — от мобильных огневых групп, батарей зенитных ракетных комплексов, до органов военного управления дивизионов, полков или бригад. Обеспечение ПВК "Центр" рюкзаками связи, КАЗами, переносными и подвижными командными пунктами позволит уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения с минут до секунд. Все компоненты проекта сочетаются между собой, как конструктор. Например, даже если у нас появится новый зенитно-ракетный комплекс на вооружении, вся система с ним будет работать", — говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.