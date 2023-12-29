Дороги перемоги. Благодійна логістика компанії SAT

Транспортна компанія нещодавно поставила собі амбітну й благородну мету – до Дня народження власним коштом перевезти 210 тонн гуманітарного вантажу і успішно виконала її. Крім того, для майбутніх перевезень допомоги, компанія запустила окрему благодійну платформу "Перевеземо-Переможемо!".

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Від початку повномасштабного вторгнення працівники компанії SAT активно й завзято включилися у допомогу країні. Уже другого тижня війни, поки відповідні служби приходили до тями, а міжнародні місії лише розгортали свою діяльність, перший 10-тонник гуманітарного вантажу допомоги для ЗСУ уже мчав дорогами України. Його власним коштом відправили SAT.

Ця ініціатива була надзвичайно вчасною. Адже попри те, що досить швидко на територію України завезли дуже багато різноманітної допомоги, виникла проблема із логістикою — доставки потрібного до українців на прифронтові території, у частково окуповані регіони й до військових ЗСУ.

Цьому передувала копітка робота усіх відділів компанії — підключення людського ресурсу для розповсюдження інформації й заклику закордонних донаторів. Усе це спрацювало, тож компанія отримала надійних партнерів із США, Італії, Португалії, Німеччини та інших європейських країн.

Далі – більше. SAT одними із перших потрапили до Херсону, одразу після його деокупації. Тоді вдалося безкоштовно доправити херсонцям 100 тонн допомоги: від овочі, одягу, кормів для тварин — й до інвалідних візків. Це у п'ятеро разів більше, аніж планувалося.

Для цього компанія відшукала водіїв-героїв, які зголосилися їхати у небезпечний регіон, що досі перебуває під постійними обстрілами. Співробітникам уперше довелося координувати підвезення допомоги з різних куточків України в режимі нон-стоп й організовувати у Херсоні пункти прийому допомоги.

Коли ж була підірвана ГЕС, у SAT знову швидко організували збір і безкоштовну доставку ще 100 тонн допомоги у Херсон.

На допомогу людям у воюючій країні спрямовані також акційні пропозції компанії. Приміром, аби полегшити долю українців в умовах блекауту, торік восени компанія перевозили "Теплі товари" зі знижкою 15%. Цією весною SAT ініціювала проєкт "Весна 2.0. ПерезаВАНТАЖення" й надавали знижку 15% на перевезення агро- та будівельних матеріалів. Тоді ж кампанія вигадала для себе гасло "Відродимо та відбудуємо країну разом". До Дня захисту дітей представники SAT відвідали понад 30 дитячих будинків у 25-ти містах України та пунктів із переселенцями і вручили 3000 подарунків для малечі. Компанія активно співпрацює із МВЦ ГО "Сильна духом Україна" і БФ "ЯМаріуполь".

Із моменту повномасштабного вторгнення SAT перевезли вже понад 1 000 тонн допомоги власним та залученим коштом у співпраці із відомими благодійними фондами та волонтерами. Із моменту важливих місій, які узяла на себе компанія, її слоганом стало: "Допоможемо! Перевеземо! Переможемо!".

Зрештою, ці ж слова зазвучали й у назві благодійної платформи компанії, котру запустила SAT. На платформі "Перевеземо – Переможемо" кожен може залишити заявку на перевезення цільової допомоги, а також задонатити на це. До сьогоднішньої благородної ініціативи вже долучились провідні благодійні фонди України. Таким чином, завдяки співпраці бізнесу і простих українців люди із прифронтових регіонів отримають воду, продукти харчування, товари гігієни, а їхні підопічні тварини – якісні корми.

"На нашому волонтерському шляху ми віднайшли немало надійних друзів із відкритими і щирими серцями, і завжди будемо їм вдячні за внесок", — кажуть у логістичній компанії SAT. Тут пишаються своєю місією і долученням кожного до спільної справи.