Эксперт призвал главу "Укрэнерго" Кудрицкого быть прозрачным и опубликовать декларацию

Related video

АО "Укрэнерго", принадлежащее государству, превратилось в субъект частного права — его топ-менеджеры выпали из перечня госслужащих, которые по закону обязаны декларировать доходы, написал политический эксперт Тарас Загородний в Facebook. Об этом сообщает "Главред".

Он назвал это несправедливым, ведь "Укрнерего" — государственная компания, которая зарабатывает на каждой нашей платежке, руководителя которой назначает наблюдательный совет с представителями государства в составе. Поэтому налогоплательщики имеют право знать, сколько зарабатывает нанятый ими менеджер Владимир Кудрицкий и соответствуют ли зарплате его расходы.

"Взять тот же Нафтогаз. Такая же государственная корпорация, но Чернышова (в отличие от Кудрицкого) от е-декларирования не освободили", — написал эксперт.

Он призвал Кудрицкого не прятаться за законодательными коллизиями, быть прозрачным и открытым и брать пример с Чернышова.

"Вы на должности уже три года. Налогоплательщики имеют право знать, как за этот срок изменилось или не изменилось ваше имущественное положение. Времени на заполнение декларации у вас достаточно — предельным сроком Верховная Рада определила 31 января 2024 года", — напомнил Загородний.

Эксперт напомнил судьбу экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева, который в свое время также "упорно не желал публиковать декларацию": теперь он под следствием НАБУ.

Напомним, электронное декларирование для чиновников в Украине отменили после начала полномасштабного вторжения России.

5 сентября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №9534 о возвращении е-декларирования, однако не поддержала правку о немедленном открытии реестра деклараций. 6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать законопроект №9534 и вернуть его в парламент.

12 сентября Владимир Зеленский ветировал указанный закон и призвал нардепов как можно быстрее проголосовать за открытие реестра деклараций.

20 сентября Рада приняла закон о е-декларировании с правкой Зеленского.