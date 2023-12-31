"Мы выстояли": военные поздравили украинцев с наступающим Новым годом (видео)

В этом году поздравления с наступающими новогодними праздниками украинцы услышали от генерала Сергея Наева, бойцов Национальной гвардии Украины, одесских пограничников и Генерального штаба.

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В преддверии наступающего Нового года военные и силовые структуры выступили с поздравлениями, в которых обратились к украинцам. Фокус собрал самые яркие выступления.

Наев поздравил украинцев с Новым годом

Командующий Операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

"Уходящий год был непростым. Но мы выстояли и продолжаем двигаться вперед", – написал он.

По его словам, за этот год украинцы сделали достаточно многое.

"Мобильные огневые группы, созданные в сжатые сроки, оснащенные вооружением и обученные поражать воздушные цели. На опасных направлениях границы созданы фортификационные сооружения длительного использования. Установлены десятки километров минных полей и минированных завалов, вырыты сотни тысяч метров траншей и противотанковых рвов. Проведен ряд учений бойцов Сил территориальной обороны, Национальной гвардии Украины и Военно-Морских Сил", – добавил он.

Одесские пограничники поздравили украинцев с Новым годом

На Facebook-странице Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины также опубликовали поздравления.

"С Новым Годом наша дружеская, пограничная семья!" — написали военные.

Музыкальное поздравление от Генштаба с Новым Годом

В пресс-службе Генерального штаба Украины опубликовали песенное поздравление с наступающим праздником.

"Праздничная песня солистки Заслуженного академического Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины Людмилы Зеленянской — "Новый год", — говорится в Генштабе.

Нацгвардия поздравила с Новым годом

Бойцы Национальной гвардии Украины также записали поздравления украинцам с наступающим праздником.

"В это непростое для Украины время, находясь далеко от своих семей, ребята уверены в нашей победе и продолжают каждый день делать все, чтобы приблизить ее", — написали военные.

Напомним, что новогоднее поздравление от президента Украины, Владимира Зеленского, в этом году будет особенно важным. Оно начнется в 23:45 и завершится в полночь 1 января. Глава государства подведет итоги 2023 года