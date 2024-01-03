"Квартал 95" обвинили в нарушении авторских прав: появилась реакция студии (видео)

Мария Хурсенко обратилась в Украинское агентство по авторским и смежным правам и ждет радикальных действий.

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После новогоднего шоу студии "Квартал 95" произошел еще один скандал — для сценки "Песня от жены пса Патрона" перепели известную песню украинского композитора и исполнителя Вячеслава Хурсенко "Соколята". Об этом написала в собственном Facebook дочь певца, Мария Хурсенко, заявив, что она не давала разрешения на использование этой песни.

Мария была разгневана словами, которые использовал "Квартал 95" в этой пародии. Так, певица Laliko от имени "жены пса Патрона" пела о том, как она, мол, разочарована его популярностью.

"Мне каждую ночь снится сон, как был Патрон обычным псом. Хвосты собакам нюхал, за птицами бежал. Когда вдохновение чувствовал, соседу ногу насиловал и на газоне кучку оставить мог", — приводит Мария Хурсенко слова пародии.

Дочь композитора отметила большое количество негативных отзывов об этом незаконном использовании и заметила, что всех теперь будет интересовать дальнейшее развертывание событий.

"Как можно было додуматься совместить такое с историческим произведением", — подчеркнула она.

Хурсенко заявила о нарушении авторских прав и обратилась к представителям общественной организации "Украинское агентство по авторским и смежным правам", в частности Валерию Харчишину, и ждет радикальных действий.

Ответ студии "Квартал 95"

Впоследствии журналисты обратились за комментариями к медиахолдингу "1+1 media", студии "Квартал 95" и "Украинскому агентству по авторским и смежным правам" за комментариями.

Сейчас ответила студия "Квартал 95", уверяя, что пародию на песню Вячеслава Хурсенко "Соколята" создали и использовали в соответствии с требованиями действующего законодательства — сослались на абзац 9 п. 2 ст. 22 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".

"При создании музыкальной пародии на песню "Соколята" ООО "Квартал 95" не должно было получать никаких разрешений от правообладателей этого музыкального произведения. Пародия на указанное произведение была создана и использована в соответствии с требованиями действующего законодательства", — говорится в ответе.

Кроме того, студия утверждает, что "является добросовестным пользователем авторских и смежных прав", а "любое использование объектов авторского и смежного права осуществляется компанией в соответствии с действующим законодательством и с выплатой справедливого вознаграждения, предусмотренного законодательством".

Что известно о песне "Соколята"

Вячеслав Хурсенко умер в 2009 году, когда ему было всего 43 года. Он автор известных песен "Соколята", "На острове ожидания", "Исповедь", "Царит ночь", "Я тебя разлюбил", "Вера, Надежда, Любовь", "Безумное время" и многих других.

Звездой украинской эстрады 1990-х Вячеслава Хурсенко сделала популярная песня "Соколята", которую он написал, когда ехал по дороге из Сокаля в Луцк за сорок минут (!) для своего "крестного отца" на эстраде Василия Зинкевича.

Фокус писал, что телеканал "1+1" извинился перед аудиторией за сценку о переселенке из Скадовска и пообещал удалить номер из программы "Новогодний вечерний квартал", который высмеивает жителей временно оккупированного Скадовска.