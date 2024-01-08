"Агентство оборонных закупок" осталось без директора — Владимир Пикузо переведен на заместителя, — СМИ

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Владимир Пикузо больше не возглавляет государственное предприятие "Агентство оборонных закупок". 3 января 2024 года в официальных реестрах он был изменен на Оксану Щибрю и переведен на должность заместителя, о чем пишет Укрньюз со ссылкой на Цензор.нет.

Оксана Щибря — финансовый директор Агентства, назначена как временная исполняющая обязанности руководителя. То есть пока "Агентство оборонных закупок" Минобороны не имеет полноценного директора. Если эта история затянется, то она может иметь существенные риски. Как посчитали журналисты, учитывая прогнозируемые расходы на закупку вооружения как по импорту, так и у национальной промышленности, "Агентство оборонной закупки" потенциально может распорядиться несколькими сотнями миллиардов гривен.

Владимир Пикузо работал руководителем Агентства оборонных закупок с августа 2022-го года. По информации Цензор.нет, осенью 2022-го года Агентство осуществило платеж в 19,8 млн. долл США американскому подрядчику за ремонт 155 мм гаубиц М109, но ремонт оказался некачественным — до сих пор продолжается претензионный процесс. Как отмечает издание, Пикузо запомнился показательным игнорированием общественных антикоррупционных органов — не отвечал на запросы Общественного антикоррупционного совета Минобороны и за все время управления ни разу даже не нашел время для встречи. Виталий Шабунин из "Центра противодействия коррупции" упрекает Пикузо в отказе создать для многомиллиардного распорядителя Наблюдательный совет.

По данным источников Цензор.НЕТ, больше всего критики со стороны нового руководства Минобороны Пикузо мог получить за скандал вокруг закупки более тысячи пикапов для ВСУ по завышенной стоимости и за ручное управление рассмотрением коммерческих предложений от поставщиков импортных боеприпасов.

По данным журналистов, на должность директора "Агентства" рассматривают Марину Безрукову из Укрэнерго, где женщина занималась закупками последние годы.