Госаудитслужба не требовала от оборонных предприятий данных об их расположении, — заявление

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Государственная аудиторская служба не требовала от оборонных предприятий никаких данных о расположении их производств и тем более не разглашала их. С начала полномасштабной войны аудиторы вообще не обнародуют адреса предприятий, на которых проходят проверки и ревизии. Об этом говорится в заявлении ГАСУ, опубликованном на официальном телеграмм-канале, передают "Українські новини".

В ней Госаудитслужба опровергла заявления отдельных СМИ о том, что якобы обнародовала информацию, касающуюся ВПК и закупок в оборонной отрасли.

"Госаудитслужба не требует от производителей ВПК документы о реальном расположении складов и производственных мощностей и с начала широкомасштабной войны не обнародует адреса предприятий, на которых проходят проверки и ревизии", — сказано в заявлении.

Также ГАСУ отмечает, что контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков, в том числе и в оборонной сфере. И для этого запрашивает у производителей вооружения и анализирует только первичную финансовую документацию, а не технические чертежи или документацию об изделиях оборонного назначения.

Аудиторы считают, что подобные манипулятивные заявления наносят вред не только репутации службы, но и обороноспособности государства.

"Очевидно, что распространение недостоверной информации является проявлением дискредитационной кампании, которую развернули против Госаудитслужбы нечестные производители, аудит деятельности которых показал многочисленные нарушения законодательства", — считают в ГАСУ.

Служба призывает СМИ проверять данные и не распространять сомнительные заявления.