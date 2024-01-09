Выполняли заказ: на Киевщине подростки подожгли оборудование "Укрзализныци" (фото)
Правоохранители отметили, что двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Кроме того, к совершению правонарушений причастен их 19-летний товарищ.
Четверо ребят облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях Киевщины. Теперь подросткам грозит до 10 лет за решеткой. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.
По информации правоохранителей, сообщение о поджоге поступило от диспетчера Дарницкой дистанции сигнализации и связи.
"На перегоне Барышевка-Борисполь неизвестные совершили поджог релейного шкафа сигнальной установки, что нарушило работу транспорта", — отмечают в полиции.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили фигурантов. Полицейские выяснили, что подростки получили "заказ" от неустановленного лица через Telegram.
"За денежное вознаграждение ребята совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб "Укрзализныце", сумма которых устанавливается", — уточняют правоохранители.
Также в ГУНП области добавили, что двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Кроме того, к совершению правонарушений причастен их 19-летний товарищ.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.
"По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств, по процессуальному согласованию Бориспольской окружной прокуратуры, четырем злоумышленникам следователи сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УКУ)", — добавляют в прокуратуре.
Напомним, 28 декабря столичная полиция сообщила, что в Киеве правоохранители разоблачили группу подростков, которые готовились совершить серию преступлений на территории города, следуя примеру российского сериала.