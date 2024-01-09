Выполняли заказ: на Киевщине подростки подожгли оборудование "Укрзализныци" (фото)

Правоохранители отметили, что двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Кроме того, к совершению правонарушений причастен их 19-летний товарищ.

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Четверо ребят облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях Киевщины. Теперь подросткам грозит до 10 лет за решеткой. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, сообщение о поджоге поступило от диспетчера Дарницкой дистанции сигнализации и связи.

"На перегоне Барышевка-Борисполь неизвестные совершили поджог релейного шкафа сигнальной установки, что нарушило работу транспорта", — отмечают в полиции.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили фигурантов. Полицейские выяснили, что подростки получили "заказ" от неустановленного лица через Telegram.

"За денежное вознаграждение ребята совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб "Укрзализныце", сумма которых устанавливается", — уточняют правоохранители.

Также в ГУНП области добавили, что двух 16-летних и 14-летнего жителей Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Кроме того, к совершению правонарушений причастен их 19-летний товарищ.

Подростки подожгли оборудование железной дороги Киевщины на "заказ" Подростки подожгли оборудование железной дороги Киевщины на "заказ"

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

"По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц и повреждения путей сообщения и транспортных средств, по процессуальному согласованию Бориспольской окружной прокуратуры, четырем злоумышленникам следователи сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УКУ)", — добавляют в прокуратуре.

Напомним, 28 декабря столичная полиция сообщила, что в Киеве правоохранители разоблачили группу подростков, которые готовились совершить серию преступлений на территории города, следуя примеру российского сериала.