"Труха" Украина помогает пострадавшим украинцам от ракетных атак

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С начала российской агрессии против Украины команда известной сети телеграмм-пабликов "Труха" за собственные средства предоставила почти 1 млн грн помощи пострадавшим от ракетных атак. Помощь поступила каждому, кто обратился за ней.

"Мы объединены, сильны и несокрушимы", — говорит Максим Лавриненко, владелец сети "Труха", — "Когда мы видим, что в каком-то городе есть пострадавшие от ракетных атак, мы сразу действуем. Мы пишем в местный паблик пост поддержки и предлагаем свою помощь. Обычно мы отправляем деньги, потому что пострадавшие сами знают, на что их тратить. Процедура получения помощи очень простая, нет бюрократии. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь нашим гражданам как можно быстрее".

Помощь от "Труха" Украина предоставляется в рамках проекта "Труха помогает". Команда известного паблика за собственные средства оказывает всестороннюю помощь, включая денежную помощь на восстановление жилья, ремонт поврежденных автомобилей и домов, покупку продуктов питания, медикаментов и оплату лечения.

"Мы хотим помочь как можно большему количеству людей, которые пострадали от российской агрессии", — говорит Максим Лавриненко. — "Мы понимаем, что это лишь малая часть того, что они пережили, но надеемся, что наша помощь хотя бы немного облегчит их боль".

В одном из последних постов "Труха" разместила скриншоты с благодарностью от людей, которые получили денежную помощь. Благодаря налаженной коммуникации с подписчиками заявки на получение помощи рассматриваются очень быстро. Во время войны в Украине каждый пытается помочь как может и команда "Трухи" не стала исключением.

Помощь от "Труха" Украина — это еще один пример того, как украинцы объединяются и помогают друг другу в это сложное время.