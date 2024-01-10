Подморозит, подсыплет снега и почеркает дождями: в Украине прогнозируют "синоптические качели" (карта)

Сейчас над Европой держится антициклон Hannelore. Его атмосферные фронты принесут в Украину небольшой снег, незначительные морозы и потепление.

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В Украине ожидается новый виток похолодания, впрочем, оно не будет таким мощным, как было накануне. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

"Не успели мы испугаться "небывалых" морозов, как пришло потепление. Так будет и дальше. Синоптические качели. Антициклон Hannelore крепко держится сейчас над Великобританией и захватывает под свое крыло высокого атмосферного давления и сухой погоды значительную часть Европы. Только циклон с атмосферными фронтами на его периферии, на юге и северо-востоке, черкают прилегающие территории осадками — на юге дождем, а у нас, например, снегом", — рассказала она.

Погода на 11 января

По словам Наталки Диденко, 11 января эти атмосферные фронты обусловят небольшой снег в Украине. Днем ожидается от 3 мороза до 3 тепла. Сильнее "подморозит" западные регионы Украины, там ожидается -5-10 градусов мороза. Также в большинстве областей будет сильный порывистый северо-западный ветер, который по ощущениям, будет снижать температуру воздуха.

Гололедица на дорогах останется.

Погода в Киеве 11 января

По прогнозу Наталки Диденко, в Киеве ожидается снег и ветер.

"В Киеве 11-го января будет подсыпать небольшим снегом, северо-западный ветер может быть даже временами штормовым, то есть сильнее 15 метров в секунду. Однако не будет слишком холодно, можно картошку снова выставить на балкон — в столице ночью предполагается -1-4, днем 0-2 градуса мороза", — сообщила Наталья Диденко.

Как сообщает Укргидрометцентр, 11 января в Украине ветер будет западным и северо-западным, со скоростью 7-12 м/с, а в северной части местами от 15 до 18 м/секунду. Температура ночью от 2 до 7° мороза. В западных областях прогнозируют местами до 8-13° мороза. Днем столбик термометра поднимется до 0 до -5°.

Погода в Украине 12 января

По прогнозам синоптика, 12 января в Украину придет незначительное похолодание.

"12 января холодный атмосферный фронт соскользнет, как по горке, по восточной периферии антициклона, и поэтому за ним в Украину сразу проведется холодный северный воздух. То есть, с 12-го января ожидается похолодание до умеренных морозов. Картофель заносим снова в кухню", — говорит она.

Наталка Диденко успокаивает, что уже 15 января будут очередные "синоптические качели" и на улице с 15 января потеплеет.

Напомним, что Фокус писал, как влияют арктические воздушные массы на погоду в Украине в начале 2024 года. В Черниговской и Сумской областях температура может опуститься ниже -20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве 20 декабря был зафиксирован температурный рекорд в +10,6 градусов. Такое значение на 1,5 градуса превысило рекордную норму 1982 года.