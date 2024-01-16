Били ногами по голове: на Киевщине произошла жестокая драка между девушками-подростками (фото)

Правоохранители говорят, что уже установили личности подростков и общаются с ними. Представители местной власти также заявили, что к родителям детей направят комиссии и проверят условия домашнего воспитания.

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На Киевщине между двумя несовершеннолетними девушками конфликт перерос в жестокую драку. Одна девушка била соперницу ногами по голове при других несовершеннолетних, которые снимали это на видео. Соответствующие кадры инцидента опубликовали в местном Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Тетиев Белоцерковского района. Как можно увидеть на видео, за дракой наблюдала группа лиц.

Фото: Скріншот

Одна из девушек сняла свою куртку и напала на другую девушку, которая стояла рядом. Она повалила потерпевшую на землю и ударила несколько раз по голове. Когда та начала защищаться, на помощь нападающей пришел парень.

Фото: Скріншот

Из опубликованных кадров можно увидеть, что нападающая ударила другую девушку сначала руками по голове, после чего встала и начала бить ногами.

Реакция местных властей и правоохранителей

В Тетиевском городском совете отреагировали на этот инцидент. По словам председателя Тетиевской ОТГ Богдана Балагуры, драка произошла между несовершеннолетними, которые учатся в Лицее №4, еще 12 января.

В горсовете срочно проведут заседание по этому инциденту. Также подготовят рекомендации, которые необходимо принять для понесения виновными ответственности за содеянное. Среди прочего, к родителям детей направят комиссии и проверят условия домашнего воспитания.

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Богдан Балагура также отметил, что жестокость и буллинг неприемлемы и требуют немедленной реакции.

В полиции Киевской области сообщили, что об инциденте узнали во время мониторинга соцсетей, где было опубликовано видео драки. Правоохранители разыскали родителей девушки и начали проверку.

По информации следствия, конфликт возник между 14-летним девушками. Пострадавшая девушка пройдет судебно-медицинскую экспертизу для установления степени повреждений. Сейчас расследование проводится по факту побоев и истязаний.

Напомним, в сентябре в соцсетях опубликовали видео, как на Ривненщине учитель физкультуры избил ногами ученика перед другими детьми. В школе комментировали инцидент и отмечали, что ранее на преподавателя никто не жаловался.