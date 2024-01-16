Били ногами по голове: на Киевщине произошла жестокая драка между девушками-подростками (фото)
Правоохранители говорят, что уже установили личности подростков и общаются с ними. Представители местной власти также заявили, что к родителям детей направят комиссии и проверят условия домашнего воспитания.
На Киевщине между двумя несовершеннолетними девушками конфликт перерос в жестокую драку. Одна девушка била соперницу ногами по голове при других несовершеннолетних, которые снимали это на видео. Соответствующие кадры инцидента опубликовали в местном Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Тетиев Белоцерковского района. Как можно увидеть на видео, за дракой наблюдала группа лиц.
Одна из девушек сняла свою куртку и напала на другую девушку, которая стояла рядом. Она повалила потерпевшую на землю и ударила несколько раз по голове. Когда та начала защищаться, на помощь нападающей пришел парень.
Из опубликованных кадров можно увидеть, что нападающая ударила другую девушку сначала руками по голове, после чего встала и начала бить ногами.
Реакция местных властей и правоохранителей
В Тетиевском городском совете отреагировали на этот инцидент. По словам председателя Тетиевской ОТГ Богдана Балагуры, драка произошла между несовершеннолетними, которые учатся в Лицее №4, еще 12 января.
В горсовете срочно проведут заседание по этому инциденту. Также подготовят рекомендации, которые необходимо принять для понесения виновными ответственности за содеянное. Среди прочего, к родителям детей направят комиссии и проверят условия домашнего воспитания.Важно
Богдан Балагура также отметил, что жестокость и буллинг неприемлемы и требуют немедленной реакции.
В полиции Киевской области сообщили, что об инциденте узнали во время мониторинга соцсетей, где было опубликовано видео драки. Правоохранители разыскали родителей девушки и начали проверку.
По информации следствия, конфликт возник между 14-летним девушками. Пострадавшая девушка пройдет судебно-медицинскую экспертизу для установления степени повреждений. Сейчас расследование проводится по факту побоев и истязаний.
Напомним, в сентябре в соцсетях опубликовали видео, как на Ривненщине учитель физкультуры избил ногами ученика перед другими детьми. В школе комментировали инцидент и отмечали, что ранее на преподавателя никто не жаловался.