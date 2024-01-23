"Все это политика": во двор закарпатского депутата прилетела граната (фото)

По данным СМИ, речь идет о Георгии Горвате. В прошлом году на парковке подожгли машину, на которой он ездил.

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Ночью во двор депутата Закарпатского областного совета прилетела граната. Об инциденте 23 января сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

Примерно в 4:00 утра охранник частного дома в Мукачево услышал взрыв во дворе и нажал на "тревожную кнопку". На место выехали полицейские и выяснили, что хозяин жилья — местный депутат.

По данным следствия, неизвестный забросил на территорию двора гранату. Снаряд взорвался, но никто не пострадал.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция Фото с места событий Фото: Национальная полиция

Следователи возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем взрыва.

В "УНИАН" со ссылкой на собственные источники проинформировали, что речь идет о депутате от "Батьківщина" Георгии Горвате.

С ноября 2023 года он является председателем постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса, развития села и земельного устройства. Также политик руководит государственным предприятием "Диспетчерская служба пассажирских перевозок".

Фото Георгия Горвата Фото: Георгий Горват / Facebook

Депутат, во двор которого бросили гранату, поделился предположениями относительно цели злоумышленника.

"Я считаю, что все это политика. Думаю, что это кому-то выгодно, ведь сейчас происходят изменения в политических кругах города, области и вообще страны. Сегодняшний инцидент тянется от ситуации с поджогом автомобиля. Надеюсь, что следствие выяснит все обстоятельства", — заявил он.

Весной 2023 года машину Горвата подожгли на парковке одного из заведений Мукачево. Выяснилось, что сгоревший Mercedes принадлежал жене депутата, но в тот день за рулем был именно он.

Впоследствии правоохранители нашли поджигателя. Им оказался 34-летний местный житель, которого ранее уже судили.

Напомним, в Умани мужчина напал с ножом на военного. По данным прокуратуры, мужчины ссорились на автобусной остановке, а затем один из них вытащил нож и ударил оппонента в живот.

22 января произошла трагедия в Лимане. По данным ГБР, военнослужащий Нацгвардии убил четырех человек — двух женщин и двух правоохранителей.