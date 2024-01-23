"Все это политика": во двор закарпатского депутата прилетела граната (фото)
По данным СМИ, речь идет о Георгии Горвате. В прошлом году на парковке подожгли машину, на которой он ездил.
Ночью во двор депутата Закарпатского областного совета прилетела граната. Об инциденте 23 января сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.
Примерно в 4:00 утра охранник частного дома в Мукачево услышал взрыв во дворе и нажал на "тревожную кнопку". На место выехали полицейские и выяснили, что хозяин жилья — местный депутат.
По данным следствия, неизвестный забросил на территорию двора гранату. Снаряд взорвался, но никто не пострадал.
Следователи возбудили дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем взрыва.
В "УНИАН" со ссылкой на собственные источники проинформировали, что речь идет о депутате от "Батьківщина" Георгии Горвате.
С ноября 2023 года он является председателем постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса, развития села и земельного устройства. Также политик руководит государственным предприятием "Диспетчерская служба пассажирских перевозок".
Депутат, во двор которого бросили гранату, поделился предположениями относительно цели злоумышленника.
"Я считаю, что все это политика. Думаю, что это кому-то выгодно, ведь сейчас происходят изменения в политических кругах города, области и вообще страны. Сегодняшний инцидент тянется от ситуации с поджогом автомобиля. Надеюсь, что следствие выяснит все обстоятельства", — заявил он.
Весной 2023 года машину Горвата подожгли на парковке одного из заведений Мукачево. Выяснилось, что сгоревший Mercedes принадлежал жене депутата, но в тот день за рулем был именно он.
Впоследствии правоохранители нашли поджигателя. Им оказался 34-летний местный житель, которого ранее уже судили.
Напомним, в Умани мужчина напал с ножом на военного. По данным прокуратуры, мужчины ссорились на автобусной остановке, а затем один из них вытащил нож и ударил оппонента в живот.
22 января произошла трагедия в Лимане. По данным ГБР, военнослужащий Нацгвардии убил четырех человек — двух женщин и двух правоохранителей.