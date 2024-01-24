"Война ухудшила здоровье украинцев" - Михаил Назарчук, СК ВУСО

Война в Украине постепенно снижает качество здоровья украинцев. Количество обращений в медицинские ассистансы страховых компаний растет, а жалобы в основном касаются проблем с нервной системой. Детальнее об этом рассказал Председатель наблюдательного совета СК ВУСО Михаил Назарчук в интервью "Минфину".

Related video

Михаил Назарчук рассказывает, что в целом украинцы обращаются к врачам только при крайней необходимости. Статистика свидетельствует о том, что только 4 из 10 человек проходят ежегодный медицинский осмотр. 50% граждан обращаются к специалистам только в том случае, если заболевание начнет приносить сильный дискомфорт в жизнь.

"Сравнивая ноябрь 2021 года и ноябрь 2023 года, количество застрахованных увеличилось в 5 раз, а количество страховых случаев стало больше в 10 раз – 2 983 обращений в ноябре 2021 года против 29 060 запросов в ноябре 2023 года. То есть можно сказать, что частота обращений в довоенном периоде в пропорциональном пересчете на количество застрахованных была вдвое меньше. Количество обращений застрахованных в медицинский контакт-центр VUSO в 4 кв. 2023 составляет в среднем 2 800 в день, которые в свою очередь генерируют в среднем организацию 4 500 услуг в день", – говорит Михаил Назарчук.

Подавляющее количество обращений приходится на услуги амбулаторно-поликлинической помощи (консультации врачей, диагностические услуги, обеспечение медикаментами), но также можно наблюдать постепенный рост обращений по проф. осмотрах и дополнительных услугах: лечебно-профилактические массажи, физиотерапия и т.д.

"Это связано в первую очередь с изменением структуры заболеваемости. Если раньше преимущественной группой заболеваний были заболевания органов дыхания, то сейчас на первый план выходят заболевания нервной системы, костно-мышечной системы и органов пищеварения, что, по нашему мнению, напрямую связано с хроническим стрессом, в котором находятся наши граждане из-за войны", – комментирует Председатель наблюдательного совета СК ВУСО Н. Назарчук.

Он отметил, что для компании VUSO, как и всех страховщиков, война стала вызовом. Даже 24 февраля 2022 года специалисты контакт-центра несмотря на все оказывали необходимую помощь. Медицинский ассистанс работает круглосуточно и так было даже в период зимних блекаутов 2023, ведь в компании работают операторы из-за рубежа. Это позволило непрерывно продолжать работу. Скорость организации медицинских услуг и медикаментов в таких условиях до 1 часа, при этом 40% этих задач закрывается в срок до 30 минут.

Справка. СК VUSO – компания с украинским капиталом, созданная в 2001 году. За период своей деятельности страховщик зарекомендовал себя как надежного игрока на рынке страхования, о чем говорит действующий рейтинг финансовой устойчивости uaAA, присвоенный рейтинговым агентством Стандарт-Рейтинг. ВУСО специализируется на моторном, медицинском, туристическом страховании как для корпоративных клиентов, так и частных лиц.

СК "ВУСО" в своей работе соблюдает требования действующего законодательства. На сегодняшний день в компании оформлено 50 лицензий: 17 на добровольные и 33 на обязательные виды страхования. Для удобства клиентов работают 34 представительства, 2 филиала и более 20 центров агентских продаж во всех регионах нашей страны. VUSO является полным членом Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), Киевской торгово-промышленной палаты, Национальной ассоциации страховщиков Украины и Ядерного страхового пула Украины. В июле 2023 года Национальный банк подтвердил прозрачность структуры ЧАО "СК ВУСО".

"VUSO" – современный страховщик с качественными продуктовыми решениями. Уже много лет компания занимает лидерские позиции в направлении интернет-страхования, в частности именно СК "VUSO" первой ввела систему продаж электронных полисов, позволяющую оформить страховку не выходя из дома. Одна из сильнейших сторон ВУСО – быстрое и качественное формирование IT-решений благодаря наличию inhouse-разработки, проводимой специалистами компании.