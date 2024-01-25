Из-за новых цен на продукты для ВСУ в Минобороны может произойти новый скандал, — эксперт

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Министерство обороны Украины может столкнуться с новым репутационным скандалом, связанным с питанием для Вооруженных Сил Украины. На этот раз — из-за того, что МО требует у поставщиков закупать продукты для ВСУ по уже не существующим ценам, то есть такими, которые "были актуальными в прошлом году или еще раньше, а сейчас таких цен просто нет". Это подчеркивает политолог Алексей Голобуцкий, который сравнил цены из контрактов МО с реальными ценами на продукты, которые сейчас актуальны в Украине, сообщает издание "Апостроф".

"Я скажу очень непопулярную вещь: некоторые поставщики вынуждены экономить на продуктах для защитников, потому что в такую ситуацию их ставит именно Министерство обороны", — заявил Голобуцкий.

Соответственно, отмечает он, это может сказаться прежде всего на качестве питания, которое попадает на стол украинским защитникам.

Алексей Голобуцкий пишет: "Заместитель министра обороны на днях наведался с внезапной проверкой на склады некоторых воинских частей на Востоке страны, потому что оттуда была информация о некачественной еде для военных. Чиновник увидел гнилые бананы, другие некачественные продукты, покачал пальцем в сторону поставщиков, пригрозил им штрафами и уехал."

Голобуцкий считает, что именно Минобороны создает такие условия, занижая на аукционах цены на продукты.

Эксперт предлагает посмотреть цены на аукционе МО от 4 января и сравнить цены на продукты с этого аукциона с реальными рыночными ценами. Ежедневной фиксацией цен по основным супермаркетам занимается портал Минфин. Также есть свежая статья с ценами на продукты в газете "Голос Украины", которая является официальным изданием Верховной Рады. Итак:

Картофель: контракт МО — 6 грн/кг, Голос Украины — 12-20 грн/кг, Минфин — 24,40 грн/кг

Капуста белокочанная: контракт МО — 12,6 грн/кг, Голос Украины — 15 грн/кг, Минфин — 15,34 грн/кг

Макароны: контракт МО — 25,50 грн/кг, Голос Украины — 27-28 грн/кг, Минфин — 28 грн/кг

Яйца: контракт МО — 4,8-4,92 грн/шт, Голос Украины — 9 грн/шт, Минфин — 6,3 грн/шт

Свинина: контракт МО — 82,5-218 грн/кг, Голос Украины — 200-250 грн/кг, Минфин — 166,47-231,42 грн/кг

"Поставщики продуктов обращались в МО с просьбой увеличить предельные цены в тендерах и приблизить их к реальным рыночным, которые сейчас существуют в природе. Но в Министерстве обороны отвечают категорическими отказами и говорят, что предельные цены менять не будут. Даже, кстати, несмотря на рост инфляции, зафиксированный Госстатом" — пишет эксперт.

"Вангую, что поставщики теперь еще активнее будут думать, на чем можно сэкономить... Это не смешно, потому что касается питания украинских защитников, которые заслуживают лучших условий", — подытожил Голобуцкий.