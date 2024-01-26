БФ молодежной инициативы "Надежда" с партнерами приобрел уже вторую "искусственную почку" для госпиталя на передовой

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Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда", совместно с фондом Дениса Парамонова и партнерами, продолжает обеспечивать прифронтовые госпитали современным оборудованием. На днях команда фонда доставила в одну из больниц Донецкой области дорогостоящее оборудование, в частности — аппарат для гемодиализа Prismaflex. Это уже вторая "искусственная почка", которая благодаря усилиям благотворителей, спасает жизни украинских военных на передовой, передает "Телеграф".

"Несколько месяцев назад, по запросу военных медиков, мы доставили на передовую первую "искусственную почку". Это оборудование помогает не только спасать жизни тяжелых раненых, когда у них отказывают почки, но и благодаря функции ультрафильтрации крови удается сохранять конечности бойцам с посттурникетным синдромом. А спасенные ноги — это шанс нашим защитникам вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы поставили себе цель приобрести еще один такой аппарат. И сейчас он уже установлен в госпитале в считанных километрах от линии фронта", — рассказал амбассадор "Надежды", композитор Евгений Хмара.

Также фонд "Надежда" передал военным медикам Easy Pulse — портативное автономное устройство для непрямого массажа сердца, критически необходимое при проведении реанимационных мероприятий в полевых условиях.

Оборудование, которое отныне будет спасать жизни украинских защитников, приобретенное фондом "Надежда" при поддержке Благотворительного фонда Дениса Парамонова, "Эпицентр", ООО "Краснолиманское", ООО "УКРДОНИНВЕСТ", ООО "БУДХАУСГРУПП".

Также "Надежда" передала медицинские грузы, средства защиты и боксы для новорожденных от GEM в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation в больницы Днепра и Харькова. Эту миссию поддержали компания Дойч-Фарм, Дмитрий Никитин, Борис Козырь и компания "Медирент".

Благодаря сотрудничеству фонда "Надежда" с международными благотворительными фондами, партнерами и меценатами помощь получили уже более 300 медицинских учреждений по всей Украине.

"Совместными усилиями мы доставили в госпитали на передовую аппарат МРТ, два аппарата КТ, два аппарата для гемодиализа, наркозно-дыхательный аппарат, десятки УЗИ и рентген-аппаратов, гастроколоноскоп, более 200 медицинских мониторов, подогреватели инфузий и ультразвуковые скальпели. Также медучреждениям передано более 30 карет скорой помощи и десятки старлинков для надежной связи. Делаем все возможное, чтобы помогать медикам спасать жизни", — отметил Валерий Дубиль, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации.