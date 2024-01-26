Як працюватимуть Центри життєстійкості і що це таке: чому вони необхідні українцям та як реалізувати цю ідею

Міністерство соціальної політики спільно з партнерами – агрохолдингом "Астарта", представництвом міжнародного фонду UNICEF в Україні, Координаційним центром з психічного здоров'я КМУ, урбан-бюро "BigCityLab" та агенцією "RubanLitvinovaSocialImpactAgency"презентували концепт життєстійкості та розповіли, як працюватимуть Центри життєстійкості в громадах.

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25 січня 2024 року на заході "Філософія життєстійкості: психосоціальна підтримка для згуртованості та самозарадності українців" Міністерство соціальної політики спільно з партнерами — агрохолдингом "Астарта", представництвом міжнародного фонду UNICEF в Україні, Координаційним центром з психічного здоров'я КМУ, урбан-бюро "BigCityLab" та агенцією "RubanLitvinovaSocialImpactAgency" – презентували концепт життєстійкості та розповіли, як працюватимуть Центри життєстійкості в громадах.

У фокусі Програми життєстійкості – мешканці громад. Тому, для розуміння їхніх потреб та загальної затребуваності проєкту, агенція "RubanLitvinovaSocialImpactAgency" провела і презентувала відповідне дослідження. За його даними, 64% респондентів (близько 1 600 опитаних) мають низький рівень емоційного добробуту. Проте для більшості опитаних можливість оплатити послуги психолога (для себе чи для близьких) майже відсутня. Адже 62% опитаних можуть дозволити собі лише їжу. При цьому, потреба у спілкуванні, у тому, щоб знайти коло тих, хто зрозуміє і підтримає, стоїть гостро серед різних категорій громадян.

Тому кожній територіальній громаді варто долучитися до проєкту.

Роль громади у цьому процесі – підготувати та утримувати приміщення для надання послуги. Надавачем послуги, роботу якого оплачує держава, може бути як громадська організація, так і комунальна установа.

За словами Міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, саме громади є ключовими учасниками процесу реалізації проєкту. "Якщо я впевнено почуваю себе в своїй громаді, я впевнено почуваю себе в своїй країні. Громада – це точка контакту людини з державою. Це обличчя може бути дуже різним. Не факт, що для всіх воно є дружнім. Якщо ми зможемо подолати усі бар’єри і налагодити прямий і дружній контакт громади з людиною через програму життєстійкості, ми зможемо кожному подарувати віру в те, що є, що будувати, відстоювати, творити і куди повертатися", – наголосила Міністерка.

Важливо: в реалізації проєкту, окрім громад, можуть брати участь бізнес та громадський сектор. Так одним з ключових партнерів з реалізації проєкту вже став агро-холдинг "Астарта".

"Ідея Життєстійкості повинна стати українською національною ідеєю, нашим прагненням досягти Перемоги і максимально швидко відновитися після. Астарта стала стратегічним партнером Мінсоціполітки у реалізації програми Життєстійкості і це для нас дуже природньо. Понад 25 років ми живемо в парадигмі цінностей соціальної відповідальності і маємо системний практичний досвід у цій сфері. Ведемо виробничу діяльність, розвиваємо підприємництво та реалізовуємо десятки різних проєктів соціального впливу саме в селах та містечках практично по всій території України. Щодня комунікуємо з десятками тисяч людей. Знаємо їхні болі, потреби і очікування.

Ми віримо в кінцевий успіх цієї ініціативи і будемо допомагати методологічно, експертно і фінансово. Але найголовніше — знайти і розвивати лідерів на місцях, щоб ця програма набула реальної життєдайної сили, сталості і самозарадності з боку самої громади.

Закликаю долучатися до програми і нових партнерів: бізнеси, громадські організації, волонтери, фонди, щоб створити такі простори у кожній українській громаді", — зазначив Віктор Іванчик, засновник та СЕО компанії.

На важливості партнерства та підтримки наголосила й Віра Мендонса, Заступниця Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні. Вона закцентувала на тому, що громадському сектору важливо долучитися до проєкту: "Якщо ми зараз не підтримаємо цю ідею, ми втратимо покоління. Ми не просто втратимо покоління, ми втратимо потенціал для нашого майбутнього. Саме тому, ми також включилися і відкриваємо такі простори у 6-ти місцях Харківської області."

Проєкт реалізовуватиметься на базі Центрів життєстійкості. Це – безбар’єрні та безпечні простори, де на постійній основі надаватиметься психосоціальна підтримка будь-якому мешканцю громади, проводитимуться індивідуальні консультації, тренінги та навчання для подолання негативних наслідків стресу. Також надаватимуться інші послуги: перша правнича допомога, консультації працівників служб зайнятості, підтримка для ветеранів та їхніх родин тощо.

Оскільки єдиною умовою для участі громади в проєкті є підготовка і надання приміщення під Центр життєстійкості, Вікторія Тітова, директорка BigCityLab, презентувала інструкцію, як перетворити старі приміщення – у комфортні та безбар’єрні простори, не витрачаючи на це багато коштів та зусиль. Ця команда розробила Посібник – путівник із створення Центрів Життєстійкості, створений за ініціативи Мінсоціполітики та за підтримки агрохолдингу Астарта. Посібник безкоштовний та містить рекомендації з облаштування просторових рішень (укриття, зона паркування, відпочинку, дитяча ігрова кімната, доступна вбиральня тощо) з урахуванням психологічного комфорту відвідувачів та найдрібніших деталей, що допоможуть зробити простір безбар’єрним.

Вікторія Тітовапояснила: "Ми чудово розуміємо, що подібні простори будуть створюватися й у великих містах, і в маленьких селах. Тож ми дивилися, яким чином ми можемо створити єдиний посібник, який би пояснював як можна будь-де відкрити простір, який був би безбар’єрним, гарним і недорогим в реалізації".

Підсумовуючи важливість цієї ініціативи, Оксана Збітнєва, Голова Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України, наголосила: "Візія цього проєкту є візією держави. Це надважливо. До неї долучаються усі: бізнес, неурядовий сектор, регіональні органи влади, громади. І в нас точно вийде. Я точно знаю, що ми вийдемо в себе нових. Через життєстійкість".

Програма життєстійкості реалізується Міністерством соціальної політики і є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров'я Першої леді Олени Зеленської.