Прогноз погоды на выходные 3–4 февраля: дожди со снегом и плюсовая температура

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По данным Sinoptik.ua, первый февральский уик-энд будет мокрым при преимущественно плюсовой температуре. А жители южных областей и вовсе ощутят дыхание весны.

Погода в субботу 3 февраля

Субботний день в западных, южных, северных и центральных регионах Украины будет дождливым. На востоке местами пройдет дождь с мокрым снегом. Жителям Харьковской области стоит заранее спланировать день, поскольку тут возможен сильный снегопад (до 6 мм).

В восточных областях термометры покажут около 0 °С, в центральных и северных регионах, а также на Закарпатье — +2…+4 °С, на остальной территории — +3…+6 °С. Ночью по всей Украине температура снизится до -2…-4 °С.

Погода в воскресенье 4 февраля

К концу недели по всей территории страны потеплеет. Так, в северных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +2…+4 °С, в центре — до +5…+7 °С, на западе — до +6…+9 °С, на юге — до +8…+10 °С.

День будет облачным с прояснениями, во всех регионах будет дождить. В большинстве областей осадки будут незначительными, только на западе Украины ожидается умеренный дождь.

Погода в понедельник 5 февраля

Новая неделя начнется с облачной погоды с прояснениями по всей Украине. Не забывайте дома зонты — дождь со снегом ожидается в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Херсонской, Львовской, Николаевской областях и на Закарпатье. На севере, востоке и в центре термометры покажут +3…+6 °С, на западе — +5…+7 °С. В южных регионах средняя дневная температура составит +9…+12 °С. Даже ночью по всей стране ожидается плюсовая температура — до +1…+3 °С.

Жителям Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской, а также Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей стоит быть осторожными на улице из-за сильного ветра (до 13 м/с). Также советуем запастись таблетками от головной боли жителям северных областей и Полтавщины — здесь резкая смена атмосферного давления может негативно повлиять на самочувствие.

Народные приметы и верования

Ясное небо 3 февраля давало нашим предкам надежду на раннюю весну, а дождь "готовил" к морозной погоде до апреля. Если ночь была безоблачной, опасались неурожайного года.

Метель 4 февраля сулила плохую погоду в течение всей недели, а тяжелые свинцовые тучи в этот день считались предвестниками поздней весны.