Группа NOVA (Новая почта) заплатила в Украине 10,7 млрд грн налогов. Инвестировала в Украину — 5,3 млрд грн

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Сумма налогов и сборов, уплаченных группой NOVA (Новая почта) в бюджеты всех уровней в 2023 году, составила 10,7 млрд грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, Новая почта заплатила 8,7 млрд грн, NovaPay — 1,2 млрд грн, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Также 2023 год отметился рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA (Новая почта) в Украине. Он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет прошлого года (2,1 млрд грн). Уровень веры Новой почты в будущее Украины в 2024 еще больше: на текущий год запланировано увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций — 2,4 млрд грн — был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и на автоматизацию уже работающих. Это позволяет компании обеспечивать бесперебойный процесс доставки в условиях постоянного роста объемов грузов и не терять скорость: уже сегодня компания доставляет 1040 посылок каждую минуту, а в пиковые дни нагрузки — 1400, несмотря на разницу объемов доставка происходит с той же скоростью.

Еще одна большая статья расходов — развитие сети отделений и почтоматов, в которую мы вложили 1,1 млрд грн. В результате сеть Новой почты в Украине уже насчитывает более 27000 точек сервиса. Цель расширения сети — шаговая доступность украинцев к отделению или почтомату, а значит — удобство пользования.

Также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонты отделений, чтобы сделать их удобными и безбарьерными в использовании для различных групп потребителей и сотрудников — 1,2 млрд грн.

На обновление парка транспорта и БДФ-контейнеров мы направили 233 млн грн, на IT и R&D — 338 млн грн, на развитие направления фулфилмента — 17 млн. Детали об инвестициях — на рисунке.