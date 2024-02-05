Случайность или закономерность? Решение кейса Китаево покажет, какой будет судьба будущих девелоперских проектов

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Китаево. Местность на юге столицы, где расположен в том числе и памятник археологии "Китаевское городище и курганный могильник" — территория, которая находится в собственности государства. Здесь в могильниках, пещерах и поселении находят артефакты не только древнерусского, а даже Железного века. Но вне охранных зон памятника находятся арендованные участки, на которых девелопер KAN Development планировал стартовать со своим проектом. Вроде бы закономерно — столица растет, и возведение новых объектов — естественный путь развития большого города. Но не все так просто. Сразу появились судебные дела от Генпрокуратуры, которая выступила в интересах Минкульта и КГВА с целью расторгнуть договоры аренды и заморозить любые проекты. Ждали этого 17 лет, пока инвестор платил за аренду земли. Недавно в своей колонке на тему развития территории возле памятника Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук выразил те беспокойства, которые возникают при созерцании такого хода событий. Об этом сообщают "Факты".

Эксперт пишет о предвзятости общества по отношению ко всем девелоперам, без исключения. Навязанное медиа представление о таких компаниях, как о чем-то угрожающем для городского пространства, влияет и на трезвую оценку ситуации с Китаево — никого не интересуют детали, только сам факт возможного строительства. А то, что она состоится вне зоны охраны памятника, выпадает из информполя.

"О каком "ограничении пользования памятником" может идти речь, если арендованные участки не затрагивают охранные территории. Об этом свидетельствует проект зон охраны, утвержденный Госслужбой национального культурного наследия. И нет ни одного документа, который бы доказывал обратное", — отмечает эксперт.

Он прокомментировал и радикальные мысли, которые транслируют некоторые представители общественности и научного сообщества. А именно то, что для памятника опасно, если строят даже рядом с ним. Киеву полторы тысячи лет, поэтому все здесь несет историческую ценность. Но опыт старых городов Европы доказывает — новые здания вполне эффектно соседствуют с историческими.

"Никто не теряет сознание, увидев подземные паркинги или хайтековские здания на территориях застроек с тысячелетней историей. Никого не пугают небоскребы рядом с церквями. Вопрос лишь в профессиональности архитекторов вписать новые здания в существующую архитектурную среду", — говорит Борис Кушнирук.

В этом же случае, утверждает эксперт, даже о "высотках" речь не идет — проект будет малоэтажным. Кроме этого девелопер будет способствовать развитию исторического места и его популяризации, учитывая указания власти, экспертов и общества.

"Компания готова выделить часть арендованного участка для работы ученых, а также обустроить на нем привлекательную для туристов и местных аттракцию, которая имеет все шансы стать новой визитной карточкой города", — акцентирует внимание Кушнирук.

По его мнению, инвестиции бизнеса дадут новый толчок развитию Китаева. Вряд ли это произойдет при возвращении земли в госсобственность — у бюджета другие приоритеты, поэтому все останется, как было. Как именно — наглядно демонстрирует состояние самого археологического памятника.

"К сожалению, ни государство, ни городские власти не имеют средств или не считают целесообразным выделять их на ее содержание, что уж говорить о научных исследованиях. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что в случае передачи арендованного инвесторами участка в госсобственность, его судьба будет идентичной", — отмечает эксперт.

Блокирование реализации девелоперского проекта по таким сомнительным причинам, резюмирует Кушнирук, рискует стать печальной закономерностью, если власть, ученые и общество не придут к рациональному консенсусу с KAN Development. Далее это может сыграть злую шутку с будущим восстановлением Украины, которое требует прозрачности правил и гарантий для инвесторов и для более масштабных и критических проектов.